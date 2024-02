Thăm, động viên các phạm nhân cải tạo tốt để sớm về với gia đình

TPO - Tại Trại giam Thanh Phong ở huyện Nông Cống (Thanh Hoá), đoàn công tác Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng đã thăm, động viên các phạm nhân yên tâm cải tạo, để sớm về với gia đình.

Đoàn công tác của Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng do Đại tá Vũ Trọng Chiến, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn vừa đến thăm và kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với phạm nhân trong dịp Tết Nguyên đán tại trại giam Thanh Phong, ở huyện Nông Cống (Thanh Hoá).

Đại tá Vũ Trọng Chiến đã kiểm tra khu giam, khu lao động, bếp ăn phạm nhân; thăm các phạm nhân đang điều trị tại bệnh xá; động viên các phạm nhân yên tâm cải tạo để sớm được về với gia đình.

Theo đại tá Vũ Trọng Chiến, vào mỗi dịp Tết đến, tâm tư của các phạm nhân dễ dao động, lo lắng, bất an. Chính vì vậy, sự động viên, quan tâm của cán bộ sẽ là động lực giúp họ vượt qua mặc cảm, vượt qua lỗi lầm để cải tạo tốt hơn.

Là phạm nhân mới nhập trại được một tuần, Nguyễn Thị H. (bị tuyên án tù 10 năm) cho biết, nhận được sự quan tâm của cán bộ, H quyết tâm, cố gắng để cải tạo tốt, mong sớm được trở về với gia đình.

Đại tá Phạm Văn Nghị, Giám thị trại giam Thanh Phong cho biết: đơn vị đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị, cấp phát đầy đủ thực phẩm cho phạm nhân ăn Tết. Theo đó, mỗi phạm nhân được ăn gấp 5 lần chế độ ngày thường, đảm bảo khẩu phần ăn của phạm nhân trong các ngày tết có bánh chưng, thịt lợn, thịt gà, bánh kẹo… Đặc biệt, đơn vị đã trích quỹ tấm lòng vàng do cán bộ và phạm nhân tự nguyện đóng góp ủng hộ cho hơn 300 phạm nhân ốm đau, đang điều trị tại bệnh xá, bệnh viện, phạm nhân khó khăn.

Trong dịp này, ngoài việc đi thăm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ chiến sĩ tại trại giam Thanh Phong, đoàn công tác còn đặc biệt chú ý đến việc kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn trại giam.

Trước đó, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam đã có công điện chỉ đạo việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam và chuẩn bị các điều kiện cho cán bộ và phạm nhân đón Tết. Theo đó, các đơn vị tổ chức ứng trực đảm bảo quân số, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, tình huống đột xuất, bất ngờ; tổng kiểm tra, lục soát tất cả nhà giam, buồng giam, bệnh xá, khu lao động, sản xuất… kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, nguy cơ mất an toàn; yêu cầu các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục người dân phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; tuyên truyền, giáo dục phạm nhân nêu cao ý thức đấu tranh với những biểu hiện vi phạm nội quy trại giam, hạn chế thấp nhất tình trạng phạm nhân vi phạm nội quy giam giữ trong những ngày Tết.