Tết sớm ở 'mắt thần' canh giữ biển trời Đông Bắc

Không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển

Hơi ấm Tết hòa quyện vào từng cơn gió biển, len lỏi trong từng nếp áo lính, làm bừng sáng cả một góc trời biển Đông Bắc. Sau 24 giờ đồng hồ "chao đảo" với sóng biển do ảnh hưởng của không khí lạnh, ánh mắt tiếc nuối của từng thành viên trong đoàn công tác chúng tôi đều hiện lên rõ nét vì phải lỡ hẹn với Đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ dịp này.

May mắn, khi tàu quay trở về quần đảo Cát Bà, chúng tôi được an ủi phần nào khi được leo lên đỉnh núi cao, nơi được ví như "mắt thần" canh giữ biển trời Đông Bắc. Nơi đây, cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 495, Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân đang miệt mài ngày đêm bám trụ, duy trì kíp trực sẵn sàng chiến đấu, lặng thầm quan sát, đảm bảo an toàn cho Tổ quốc từ xa.

Chưa kịp hết "say sóng", đoàn công tác lại chuyển sang trạng thái "say đảo", bởi nét phong trần, ánh mắt yêu thương, hồ hởi chào đón của những người lính nơi đây.

Vừa leo lên hơn 700 bậc đá với con đường dốc đứng, Thiếu tá Nguyễn Văn Thủ - Trạm trưởng Trạm radar 495 kể, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, kíp trực cũng rất vất vả mới hành quân lên đến điểm trực, nhưng rồi cũng phải quen. Trước đây chưa có chiếc tời, các chiến sĩ phải vác thêm nhu yếu phẩm, nước, có khi đeo hơn 20kg trên vai... lên được tới trạm cũng phải toát mồ hôi.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Thủ, trong dịp Tết, cũng có nhiều tàu lạ xuất hiện ở vùng biển Việt Nam. Vì vậy, những chiến sĩ trong mỗi kíp trực đều phải nâng cao cảnh giới, phải như “con mắt thần" giữa biển, để phát hiện sớm các mục tiêu, không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển.

Đặc biệt, các cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động khi chỉ lệnh công tác sẵn sàng chiến đấu, bố trí phân công có chuyên môn giỏi, thực hiện luyện tập nhuần nhuyễn các phương án sẵn sàng chiến đấu.

Ấm áp "vị Xuân" từ đất liền

Trong ánh mắt kiên định của những người lính radar, có sự tự hào, trách nhiệm lớn lao và cả niềm hy vọng gửi vào từng tín hiệu cảnh giới. Tôi bắt đầu cảm nhận được, không khí chuẩn bị đón Xuân trên đảo Cát Bà thật rực rỡ bởi tinh thần thép của những người con ưu tú đang ngày đêm góp sức giữ vững biển trời quê hương.

Không khí Tết năm nay như đến hơn mọi năm, khi chiếc tời mang yêu thương, hương vị Tết từ đất liền tới đỉnh núi cao trên đảo Cát Bà, gửi trao tới những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ.

Đang loay hoay tập gói những chiếc bánh chưng trong năm đầu tiên ăn Tết xa nhà, chiến sĩ Vũ Văn Diễm cũng có nhiều cảm xúc. Chiến sĩ trẻ thú thật, trước đây ở nhà, mọi thứ đều có mẹ lo, nên không nghĩ mình có thể tự làm một chiếc bánh chưng hoàn chỉnh.

"Thế nhưng, ở đây, với sự hướng dẫn của các anh em đồng đội, tôi đã cẩn thận từng nếp lá, từng sợi lạt, từng lớp gạo nếp. Ban đầu, tôi cũng thấy chạnh lòng khi nghĩ đến những bữa cơm sum vầy cùng cha mẹ, tiếng cười nói của anh em, bạn bè ở quê nhà. Nhưng rồi, khi cùng đồng đội gói bánh chưng, trang trí bàn thờ Tổ quốc, tôi cảm nhận được một không khí Tết rất đặc biệt - giản dị nhưng đầy ấm áp", anh Diễm chia sẻ.

Với chàng chiến sĩ trẻ, khi đoàn công tác đến thăm, như mang theo không khí của đất liền, để dù cách xa hàng trăm cây số, anh vẫn cảm nhận được, hậu phương luôn bên cạnh, dõi theo và tiếp sức cho họ.

Trên con tàu 634, Hải đội 137, 26 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 169, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết nhân dân, ngư dân, cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Bà (thành phố Hải Phòng).