Tết 2025: Lạc quan gia tăng nhưng còn áp lực tài chính

Khảo sát toàn quốc của Decision Lab và Home Credit cho thấy người tiêu dùng Việt Nam lạc quan hơn về Tết 2025, với mong muốn dành nhiều thời gian bên gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, vẫn còn không ít lo lắng về chi tiêu trong dịp này.

Tết là dịp để mọi người tạm gác lại bộn bề lo toan của cuộc sống thường ngày để sum họp gia đình, kết nối với bạn bè và kỳ vọng vào năm mới nhiều tốt lành. Trong không khí xuân gần kề, cuộc khảo sát của Decision Lab và Home Credit với hơn 1.000 người tiêu dùng cho biết đa số (83%) đều cảm thấy tích cực, tràn đầy niềm vui và hy vọng về Tết 2025.

Khảo sát cũng cho thấy một bức tranh lạc quan về tâm lý tiêu dùng của người Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán 2025. Hơn 84% người được hỏi cảm thấy tích cực hơn hoặc tương tự trong việc chi trả các khoản chi tiêu so với năm trước, phản ánh sự phục hồi khả quan của nền kinh tế. Sự tự tin này được thể hiện rõ nét qua việc gần một nửa (46%) cảm thấy hoàn toàn chủ động trong việc quản lý chi tiêu cá nhân, sẵn sàng cho một mùa sắm Tết sung túc.

Kết quả này phù hợp với báo cáo "Khảo sát Người tiêu dùng tại Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024" của PwC tại Việt Nam. Theo đó, 63% dự kiến sẽ tăng chi tiêu cho các mặt hàng nhu yếu phẩm, tiếp theo là quần áo (52%) và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe (48%), cho thấy bên cạnh việc chuẩn bị cho ngày Tết, người dân cũng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Như vậy, nhìn chung các khảo sát cho thấy đời sống ngày càng phát triển, mang đến nhiều điều mới mẻ, nhưng với nhiều người các ý nghĩa đặc biệt, trân quý nhất về Tết vẫn trường tồn. Đó là niềm hạnh phúc khi được thắt chặt tình cảm gia đình, bạn bè. Khi được hỏi khoảnh khắc hoặc điều gì là vô giá trong dịp này, tỷ lệ cao nhất (41%) nói rằng đó chính là dành thời gian với gia đình và người thân. Cũng có đến 31% khẳng định rằng được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của những người mình yêu thương là điều quý giá nhất với họ. Trong đó, tặng bố mẹ và gia đình những món quà ý nghĩa là một trong những hoạt động được nhiều người quan tâm (21%).

Nhận thấy tầm quan trọng này, Home Credit ra mắt chiến dịch “Tết Nhà Vô Giá”, tập trung chia sẻ những khoảnh khắc chân thực về tình cảm gia đình, qua những phút giây ấm áp quây quần trong không khí xuân rộn ràng. Và cùng với MV đặc biệt hợp tác cùng ca sĩ Bùi Công Nam, Home Credit mong muốn cùng mọi người chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình.

Mang thông điệp Tết Nhà mãi là giá trị Vô Giá trong tim mỗi người, MV đã thu hút hàng triệu lượt xem và là “món ăn tinh thần ý nghĩa”, đặc biệt khi khảo sát cho thấy 25% số người được hỏi cho biết âm nhạc là một trong những điều đầu tiên họ nghĩ đến khi nhắc về Tết.

“Chúng tôi vui mừng đồng hành cùng nhạc sĩ, ca sĩ tài năng như Bùi Công Nam trong dự án này. MV không chỉ là sản phẩm âm nhạc chất lượng mà còn là thông điệp sâu sắc về ý nghĩa thực sự của Tết. Đó là những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, vượt lên trên những giá trị vật chất”, ông Jakub Kudrna, Giám đốc Chiến lược Kinh doanh của Home Credit chia sẻ.

Bên cạnh sự lạc quan, cuộc khảo sát của Decision Lab và Home Credit cũng cho thấy khoảng 33% người Việt cảm thấy áp lực, lo lắng hoặc mệt mỏi khi nghĩ về Tết. Điều này được chứng minh bởi 18% số người được hỏi cho biết họ không cảm thấy tự tin về việc mua sắm trong giai đoạn này.

Do đó, tín dụng tiêu dùng đã trở thành một giải pháp tài chính hữu ích, giúp người dân chuẩn bị chu đáo cho ngày Tết. Thực tế, ngay từ đầu quý cuối năm, nhu cầu vay tiêu dùng của người dân đã tăng cao. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM cho biết, đến cuối tháng 10/2024, tổng dư nợ tín dụng cho vay tiêu dùng trên địa bàn TPHCM đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 6,3% so với cuối năm 2023 và tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, tín dụng phục vụ đời sống, bao gồm mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình tăng trưởng cao nhất.

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, chiến dịch “Tết Nhà Vô Giá” của Home Credit trợ lực mua sắm cho người dân bằng nhiều chương trình khuyến mãi và gói vay hấp dẫn, giúp chia nhỏ các khoản thanh toán. Theo đó, từ nay đến hết ngày 22/01/2025, khách hàng hiện hữu lần đầu vay tiền mặt và có hợp đồng vay trên ứng dụng Home Credit hoặc ứng dụng Momo với Home Credit sẽ được ưu đãi giảm ngay 600.000 VNĐ.

Với khách hàng còn đắn đo hay chưa đủ năng lực tài chính để sở hữu ngay sản phẩm yêu thích, Home Credit có gói vay trả góp áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất từ 0% - 0,55%/tháng khi mua điện máy, xe máy trả góp tại tất cả các cửa hàng, siêu thị liên kết như Thế giới di động, Hoàng Hà Mobile, ShopDunk, Viettel Store... đến hết 28/02/2025.

Kể từ tháng 12, khách hàng mở mới thẻ tín dụng Home Credit và chi tiêu từ 1 triệu đồng sẽ được nhận ngay hoàn tiền 500.000 VNĐ. Ngoài ra, khi quẹt thẻ mua sắm đồ điện tử, điện máy, vé máy bay, vé xem phim tại FPT Shop, CellphoneS, Traveloka, CGV, chủ thẻ cũng sẽ được giảm tối đa 400.000 VNĐ. Đặc biệt, khi dùng thẻ để mua sắm, thanh toán hoá đơn điện nước, nạp tiền điện thoại và chuyển đổi trả góp, khách hàng sẽ nhận được 1 lượt quay có cơ hội trúng hoàn tiền đến 100 triệu và hơn 250 nghìn giải hoàn tiền khác đến 5 triệu đồng.

Bên cạnh trả góp, Home Credit cung cấp giải pháp quét mã QR mua trước trả sau (Home PayLater) tại nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc.... với ưu đãi giảm tới 50.000 VNĐ.

"Tết Nhà Vô Giá không chỉ là một chiến dịch khuyến mãi đơn thuần mà còn là lời cam kết của Home Credit trong việc đồng hành cùng khách hàng, giúp mọi nhà tận hưởng mùa Tết trọn vẹn và ý nghĩa”, ông Jakub Kudrna, Giám đốc Chiến lược Kinh doanh của Home Credit cho biết thêm.