Tây Thiên tưng bừng đón chào du khách mùa lễ hội Ất Tỵ 2025

Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tam Đảo, Tây Thiên vào xuân hiện lên như một bức tranh tuyệt mỹ, vừa trang nghiêm, vừa thơ mộng. Hệ thống Cáp treo Tây Thiên cũng hoà mình vào không khí xuân rực rỡ, sẵn sàng đưa du khách đến với chốn non thiêng, cầu an và tận hưởng trọn vẹn không khí linh thiêng, tươi đẹp trong những ngày đầu năm.

Di tích Tây Thiên - Điểm hành hương chiêm bái linh thiêng dịp đầu năm

Khu di tích Tây Thiên - chốn non thiêng giữa lòng Tam Đảo, Vĩnh Phúc, từ lâu đã trở thành một điểm đến tâm linh quan trọng, thấm đẫm giá trị văn hóa, tín ngưỡng sâu sắc trong đời sống người Việt. Nơi đây được xem là một trong những cái nôi của Phật giáo Việt Nam, gắn liền với huyền thoại về Quốc Mẫu Tây Thiên, người có công lớn giúp vua Hùng dựng nước.

Tây Thiên không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng với những ngôi đền, chùa cổ kính như đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên, Đại Bảo Tháp Mandala, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên… mà còn là một biểu tượng văn hóa, lưu giữ những giá trị lịch sử và truyền thống quý báu. Chính vì thế, vào mỗi dịp tết đến xuân về, Tây Thiên lại đón chào hàng vạn du khách thập phương đến hành hương, cầu an, cầu phúc cho một năm mới an lành, may mắn. Không khí linh thiêng hòa quyện với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp giữa thời điểm đất trời giao hòa, vạn vật sinh sôi đã tạo nên một bức tranh vừa trang nghiêm, vừa thơ mộng, mê hoặc biết bao nhiêu trái tim lữ khách.

Nhiều năm gần đây, thay vì những bước chân vất vả trên chặng đường dài “Đến với Phật, về với Mẫu”, hành trình khám phá Tây Thiên của du khách đã trở nên dễ dàng, thi vị hơn bao giờ hết nhờ hệ thống xe điện, cáp treo hiện đại. Du khách có thể thong thả tận hưởng chuyến du ngoạn, được trải nghiệm cảm giác lướt mình giữa không trung và thu trọn vào tầm mắt bức tranh thiên nhiên hùng vĩ với núi non trùng điệp, mây trắng vờn quanh. Hệ thống xe điện, cáp treo không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn giúp du khách tiết kiệm năng lượng, sức khoẻ để tâm hồn thảnh thơi chiêm bái, cầu nguyện. Nhờ đó, trải nghiệm du xuân Tây Thiên càng thêm phần ý nghĩa và đáng nhớ.

Cáp treo Tây Thiên “khoác áo mới”, nâng cao chất lượng phục vụ xuân Ất Tỵ

Là đơn vị cung cấp dịch vụ xe điện và cáp treo phục vụ du khách tham quan, đi lễ tại khu danh thắng Tây Thiên, Ban quản lý Cáp treo Tây Thiên đã chuẩn bị chu đáo cho mùa lễ hội xuân Ất Tỵ năm nay với hàng loạt hoạt động nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Công tác vệ sinh môi trường được đặc biệt chú trọng với việc tăng cường dọn dẹp, thu gom rác thải, đảm bảo cảnh quan luôn sạch đẹp và thoáng đãng. Hệ thống Cáp treo Tây Thiên cũng đã được "thay áo mới" bằng diện mạo vô cùng rực rỡ. Tại các điểm đón xe điện và cáp treo, những chậu hoa tươi khoe sắc thắm, hàng cây xanh mướt vươn mình. Cờ đỏ phấp phới, đèn lồng đỏ thắm cùng những khu vực tiểu cảnh chào năm mới rộn ràng cùng nhau "dệt" nên một bức tranh đầy phấn khởi, vui tươi.

Đặc biệt, công tác bảo dưỡng kỹ thuật cho toàn bộ hệ thống cáp treo và xe điện được tiến hành cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo quy trình vận hành an toàn tuyệt đối và trơn tru trong suốt mùa lễ hội. Bên cạnh đó, dịch vụ ẩm thực cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách.

Đại diện Ban quản lý Cáp treo Tây Thiên cho biết: "Để chuẩn bị cho mùa lễ hội xuân năm nay, chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động đồng bộ, từ vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đến nâng cao chất lượng dịch vụ với mong muốn mang đến cho du khách một không gian du xuân thật sự thoải mái, ý nghĩa. Chúng tôi kỳ vọng mùa lễ hội xuân năm nay sẽ thành công rực rỡ, đón tiếp đông đảo du khách thập phương đến với Tây Thiên”.

Khám phá nét đẹp văn hóa tại Lễ hội Tây Thiên

Không chỉ là điểm đến tâm linh để chiêm bái, cầu an vào dịp đầu năm, Khu di tích Tây Thiên còn thu hút hàng nghìn du khách mỗi độ tháng Hai âm lịch bởi Lễ hội Tây Thiên truyền thống.

Năm nay, Lễ hội Tây Thiên được tổ chức từ ngày 14/3 - 16/3/2025 (tức ngày 15/2 đến 17/2 năm Ất Tỵ), nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức của Quốc Mẫu Tây Thiên trong buổi đầu dựng nước và giữ nước. Lễ hội khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hướng về cội nguồn và tri ân công đức tổ tiên.

Bên cạnh các nghi lễ trang trọng, phần hội của Lễ hội Tây Thiên cũng vô cùng sôi động và đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn. Du khách sẽ được hòa mình vào không khí náo nhiệt của các hoạt động như: giải bóng chuyền hơi, kéo co, cờ tướng, hội thi làm bánh Chưng, bánh Dày, thưởng thức biểu diễn dân ca Soọng Cô, liên hoan hát Chầu văn và chiêm ngưỡng trình diễn áo dài truyền thống. Đây là cơ hội để du khách thập phương tìm hiểu về tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên và khám phá những giá trị văn hóa độc đáo gắn liền với khu di tích quốc gia đặc biệt này.