Tây Ninh: Nhiều khoản thu, chi ngân sách hoàn thành kế hoạch đề ra

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2023 là 8.193 tỷ đồng, đạt 74,48% dự toán. Trong đó, thu nội địa 7.090 tỷ đồng, đạt 73,86% dự toán. Lũy kế 9 tháng trong các khoản thu nội địa có 4 khoản thu tăng, gồm: DN có vốn ĐTNN; Thuế SDĐPNN; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, chi ngân sách đạt 7.697 tỷ đồng, bằng 68,91% dự toán năm, và tăng 5,21% so cùng kỳ năm trước. Cơ cấu chi chủ yếu là chi thường xuyên với 3.850 tỷ đồng bằng 62,11% dự toán năm, tăng 8,94% so cùng kỳ; Trong đó chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề chiếm tỷ trọng cao nhất (chiếm 41,7% tổng chi thường xuyên), đạt 1.607 tỷ bằng 64,80% dự toán, tăng 11,27%; chi sự nghiệp y tế 268,6 tỷ đồng bằng 52,91% dự toán và tăng 17,07%; chi quản lý hành chính 729 tỷ đồng, đạt 72,73% dự toán và tăng 7,83% cùng kỳ; Chi đầu tư phát triển đạt 2.573 tỷ đồng bằng 76,81% dự toán và tăng 1,75% so cùng kỳ; Riêng khoản chi cho các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ đạt 1.258 tỷ, đạt 88,22% dự toán và tăng 3,29% so cùng kỳ.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng cho biết, vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý, 9 tháng 2023, ước đạt 3.048,15 tỷ đồng, tăng 0,52% so cùng kỳ và bằng 66,56% kế hoạch. Trong đó: Vốn ngân sách cấp tỉnh ước đạt 2.539,37 tỷ đồng, bằng 65,49% so kế hoạch; Vốn ngân sách cấp huyện đạt 508,78 tỷ đồng, bằng 72,50% so kế hoạch và tăng 28,83% so cùng kỳ.

Về vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước đạt 28.942 tỷ đồng, tăng 9,42% so cùng kỳ. Khu vực nhà nước đạt 3.750,48 tỷ đồng. Khu vực ngoài nhà nước đạt 12.109,17 tỷ đồng, tăng 13,85% so cùng kỳ. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13.082,66 tỷ đồng, tăng 8,93% so cùng kỳ.