Tây Ninh: 3 chương trình mục tiêu quốc gia về đích

Kết thúc năm 2024, 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) của Tây Ninh đã hoàn thành như kế hoạch đề ra.

Đột phát trong “Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi”

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, số hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS năm 2024 còn 16/56 hộ so với năm 2021%. Hệ thống giao thông ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Các xã, ấp vùng có đông đồng bào DTTS có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.

Tỷ lệ người DTTS trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện và có thu nhập ổn định đạt 35-40%, trong đó có ít nhất 50% là lao động nữ. 99% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó trên 90% có trình độ Đại học và Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp; Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc luôn được quan tâm, phát triển. Đồng bào các dân tộc chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Nhìn nhận về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn, UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng, địa phương cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với mức sống trung bình của tỉnh; phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số DTTS; xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp đồng bào DTTS; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giảm nghèo bền vững

Kết thúc năm 2024, toàn tỉnh thực hiện được 68 dự án, mô hình với 660 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo, người khuyết tật không có sinh kế ổn định tham gia dự án. Các đối tượng thụ hưởng được tham gia từ khâu xây dựng dự án đến tự chọn mua con giống, vật tư, trang thiết bị theo nhu cầu nên rất hài lòng với con giống, vật tư, trang thiết bị nhận được cũng như nội dung hỗ trợ của Chương trình.

Ở cấp huyện, thị xã, thành phố (thuộc tỉnh) cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện được 42 dự án/mô hình cho 302 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo, người khuyết tật không có sinh kế ổn định tham gia dự án.

Đánh giá kết quả thực hiện các dự án, tỉnh nhìn nhận các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh triển khai thực hiện đã giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật không có sinh kế đủ điều kiện được tham gia dự án, được hỗ trợ sinh kế, từ đó giúp họ có điều kiện tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Các mục tiêu Chương trình đặt ra cơ bản đã đạt, hoàn thành trước năm 2025, nhờ các chính sách hỗ trợ và sự chung tay giúp đỡ từ các mạnh thường quân, các tổ chức chính trị - xã hội mà số hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều của tỉnh giảm đáng kể, cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ đã giúp một bộ phận hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được cải thiện về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các nguồn lực để phát triển, tạo nhiều việc làm và tăng thêm thu nhập; một số nhu cầu xã hội thiết yếu của người nghèo cơ bản được đáp ứng như: nhà ở, giáo dục, nhà tiêu hợp vệ sinh, nước sạch, bảo hiểm y tế, việc làm… Tác động của Chương trình đã giúp người nghèo có được cơ hội tự vươn lên, vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như việc nhận thức hiểu rõ về trách nhiệm của bản thân để chủ động tiếp nhận các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng.

Diện mạo Nông thôn mới ở một tỉnh Đông Nam Bộ

Năm 2024, Tây Ninh có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM là 68/71 xã, chiếm 95,7%, đạt 100% so với kế hoạch năm 2024, gồm các xã: Tân Hiệp (huyện Tân Châu), Phước Minh (huyện Dương Minh Châu), Long Vĩnh (huyện Châu Thành).

Địa phương cũng có số xã đạt NTM nâng cao là 26 xã, tỷ lệ 36,6%, vượt kế hoạch năm 2024; tổng số xã đạt NTM kiểu mẫu là 4/71 xã, chiếm 5,6%, đạt 100% so với kế hoạch năm 2024.

Về đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, Theo dự kiến huyện Bến Cầu đạt chuẩn NTM, nâng tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đến cuối năm 2024 là 4 đơn vị.

Theo UBND tỉnh tây Ninh, cơ sở hạ tầng thiết yếu cấp xã được quan tâm đầu tư (giao thông, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa,...) làm thay đổi bộ mặt của nông thôn, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của nhiều xã. UBND các huyện, thị xã, thành phố đều dành nguồn lực chủ đạo cho xã về đích xây dựng nông thôn mới, đây là yếu tố thuận lợi cho tiến độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Ngoài ra, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được các tổ chức, người nông dân thực hiện cho hiệu quả cao. Tỉnh cũng mạnh dạng ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ trong sản xuất, xây dựng đề án Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Tân Châu và triển khai thực hiện đề án Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Tây Ninh.