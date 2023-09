Tàu cá bị chìm trên biển do sóng lớn, 10 ngư dân được cứu

TPO - Khi đang hoạt động trên biển, một tàu cá mang số hiệu tỉnh Bạc Liêu bất ngờ bị chìm do gặp sóng to gió lớn. Rất may, 10 thuyền viên bị nạn được cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Chiều 26/9, theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, đơn vị vừa có báo cáo nhanh về việc tàu cá BL-93279-TS có 10 thuyền viên bị chìm trên biển. Thông tin ban đầu, tàu cá do anh Ngô Quốc Vũ (28 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) làm thuyền trưởng, hành nghề dịch vụ hậu cần. Tàu cá xuất bến Gành Hào từ ngày 23/9. Đến hơn 5h ngày 26/9, ông Nguyễn Đăng Tuấn (chủ tàu cá) đến Trạm Kiểm soát biên phòng Gành Hào (huyện Đông Hải) trình báo về việc tàu cá của ông bị chìm và không liên lạc được với các thuyền viên trên tàu; đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn. Sau khi nhận được thông tin tàu cá bị chìm, cơ quan chức năng phát thông báo các phương tiện phối hợp lực lượng Bộ đội biên phòng hỗ trợ ứng cứu. Đến hơn 10h30 cùng ngày, tàu cá BV-75307-TS của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vớt được 10 thuyền viên, bàn giao cho tàu cá BL-93508-TS của tỉnh Bạc Liêu. Sức khỏe ban đầu của các thuyền viên ổn định. Hiện, các thuyền viên bị nạn được đưa vào Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để chăm sóc sức khỏe. Tân Lộc