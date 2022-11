Tập đoàn Bảo Việt: 9 tháng, tổng doanh thu hợp nhất đạt 40.254 tỷ đồng, tăng trưởng 10,5%

Ngày 28/10/2022, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 (trước soát xét) với kết quả kinh doanh khả quan.

Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 40.254 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021

Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2022 đạt 40.254 tỷ đồng, tăng trưởng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.551 và 1.250 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất tại 30/09/2022 gần 8 tỷ USD, đạt 190.853 tỷ đồng, tăng 12,6% so với thời điểm 31/12/2021.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.160 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 795 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 6,9% và 2,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng tài sản Công ty Mẹ tại ngày 30/9/2022 đạt 19.559 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu đạt 19.278 tỷ đồng, tăng tương ứng 3,4% và 4,1% so với thời điểm 31/12/2021.

Bảo Việt dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% trên mệnh giá cổ phiếu

Theo phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Bảo Việt sẽ chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương mức chi trả 2.246 tỷ đồng, nâng tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 11.700 tỷ đồng.

Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. Từ khi cổ phần hóa đến năm 2022, tổng số tiền Bảo Việt nộp vào Ngân sách Nhà nước lên đến gần 27.000 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 8.373 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 10,2% so với cùng kỳ

Kết thúc Quý III năm 2022, Tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 8.373 tỷ đồng, tăng trưởng 10,2%; Lợi nhuận sau thuế đạt 172 tỷ đồng, tăng cao so với cùng kỳ năm 2021.

Với lợi thế đi sớm tiếp cận nắm bắt công nghệ, Bảo hiểm Bảo Việt hiện đã bước vào giai đoạn cải thiện để tối ưu trải nghiệm cho khách hàng. Các ứng dụng số hoá liên tục được cải tiến, đưa công nghệ AI vào áp dụng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhanh và chính xác nhất, đồng thời xây dựng hệ sinh thái số hoá đồng bộ nhất quán. Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã đưa vào thí điểm quy trình bồi thường tự động hóa nhằm giảm thời gian bồi thường, tăng hiệu quả nghiệp vụ. Đây được kỳ vọng sẽ là dự án mang lại lợi ích cao bởi thời gian bồi thường ngắn được coi là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quyết định tham gia bảo hiểm của khách hàng.

Có thể nói, bảo hiểm số là ưu tiên hàng đầu của Bảo hiểm Bảo Việt trong việc phát triển theo định hướng chiến lược, tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng và doanh nghiệp, tiếp tục duy trì vị thế là doanh nghiệp bảo hiểm uy tín hàng đầu Việt Nam.

Bảo hiểm Bảo Việt đang triển khai chương trình ưu đãi Chiếc ôm an tâm với nhiều đặc quyền hấp dẫn gồm quà tặng giá trị và giảm phí lên tới 15% dành cho tất cả khách hàng trên toàn quốc khi tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe: Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, Bảo Việt Intercare từ ngày 03/10 đến 30/11/2022.

Đây là các chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện, ưu việt và cao cấp được thiết kế phù hợp riêng cho từng cá nhân và gia đình, mỗi khách hàng khi tham gia bảo hiểm sức khỏe sẽ được bảo vệ y tế một cách tối ưu, tận hưởng chất lượng dịch vụ y tế tại những bệnh viện hàng đầu Việt Nam và nước ngoài.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 30.570 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 11,1% so với cùng kỳ

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 11,1% với Tổng doanh thu đạt 30.570 tỷ đồng. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục duy trì dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Lợi nhuận sau thuế đạt 730 tỷ đồng, tăng trưởng 12,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Với mong muốn đồng hành cùng các gia đình Việt trên hành trình vun đắp yêu thương, đồng thời lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống chủ động, sống bình an, Bảo Việt Nhân thọ triển khai chương trình khuyến mại "Đón sinh nhật vàng – rộn ràng tri ân" với giải thưởng là 18 chiếc Tủ lạnh Side by side Hitachi 584L hiện đại, giúp căn bếp - nơi “giữ lửa” yêu thương của các gia đình thêm tiện nghi, để bữa cơm gia đình thêm đầm ấm và gắn kết.

Chương trình đã được khách hàng yêu mến hưởng ứng với gần 35.000 hợp đồng được phát hành. Bên cạnh đó, Bảo Việt Nhân thọ cũng tổ chức nhiều đêm nhạc tri ân khách hàng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước nhân kỷ niệm 26 năm tiên phong khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

Trong nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, ngày 23/10/2022, kênh tư vấn tài chính chuyên nghiệp Bảo Việt Life Pro đã chính thức ra mắt, trở thành mô hình phân phối dịch vụ bảo hiểm chuyên nghiệp toàn thời gian đầu tiên của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ sau hơn 1 năm thử nghiệm.

Đến với Bảo Việt Life Pro, khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp với sự phục vụ chu đáo 24/7 của các chuyên gia tư vấn tài chính trẻ trung, năng động. Đồng thời, khách hàng cũng có thể tham gia vào các buổi hội thảo, sự kiện để giao lưu, thảo luận về kỹ năng, phong cách và các chủ đề quan trọng của cuộc sống, giúp gia tăng hiểu biết và giá trị cho bản thân.

Lĩnh vực kinh doanh chứng khoán đạt kết quả khả quan

Sau 9 tháng đầu năm 2022, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 676 tỷ đồng doanh thu và đạt 165 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (số liệu thực hiện).

Với nhiều nỗ lực trong công tác chuyển đổi số, BVSC đã nâng cấp ứng dụng điện thoại BVSC Mobile với nhiều tính năng thông minh, hữu ích cùng giao diện thân thiện, giúp nhà đầu tư tra cứu, đặt lệnh giao dịch nhanh chóng hơn. Sự kiện này cũng đã đóng góp vào giải thưởng Excellence in Innovation - New Trading System Vietnam 2022 do Tạp chí Global Banking & Finance Review ghi nhận và bình chọn.

Lĩnh vực quản lý quỹ tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ổn định

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) thể hiện vai trò là một trong những công ty quản lý quỹ đầu ngành khi tăng trưởng cả về quy mô tài sản quản lý, kết quả kinh doanh và đầu tư.

Tại thời điểm 30/9/2022, Tổng tài sản quản lý ròng của BVF đạt 107.997 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1% so với thời điểm 31/12/2021. Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm của BVF đạt 96 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 39 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 15,1% và 10,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Với vị thế là Công ty Quản lý Quỹ tiên phong, vừa qua Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt đã được Tạp chí Alpha Southeast Asia vinh danh tại hai hạng mục Công ty quản lý quỹ và tài sản tốt nhất Việt Nam hạng mục Quỹ Trái phiếu (Best Asset Manager – Fixed Income Fund) và Công ty quản lý quỹ tốt nhất Việt Nam cho các danh mục bảo hiểm và chương trình hưu trí tư nhân (Best Fund Manager for Insurance, ILP Mandates & Private retirement schemes). Đây là năm thứ hai liên tiếp Baoviet Fund được nhận giải thưởng do Tạp chí ASA trao tặng.

Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng trong suốt năm vừa qua của Baoviet Fund về việc định hướng và đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp với tình hình thị trường, chú trọng vào việc phát triển nền tảng như cơ chế quản lý rủi ro, hệ thống phần mềm quản lý quỹ, nâng cao năng lực cạnh tranh đội ngũ nhân sự, phát triển sản phẩm mới theo mục tiêu chiến lược đề ra.

Bảo Việt đứng đầu ngành bảo hiểm trong “25 thương hiệu tài chính dẫn đầu”

Ngày 27/10/2022, Bảo Việt được vinh danh là thương hiệu đứng đầu ngành bảo hiểm trong danh sách “25 thương hiệu tài chính dẫn đầu” do Forbes bình chọn. Với việc thực hiện đánh giá dựa trên khả năng tạo ra lợi nhuận, việc dẫn đầu nhóm ngành bảo hiểm đã thể hiện vị thế, uy tín của Bảo Việt trong gần 60 năm thành lập.

Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất hoạt động trong cả 2 lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo Việt luôn hoạt động với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, bảo vệ tài chính và mang lại sự phồn vinh cho người Việt.

Sử dụng phương pháp của Forbes (Mỹ), Forbes Việt Nam định lượng giá trị của một thương hiệu thông qua những số liệu tài chính, dựa trên khả năng tạo ra lợi nhuận. Theo nguyên tắc chung, lợi nhuận của các doanh nghiệp có phần tạo ra từ tài sản hữu hình và vô hình.

Vì vậy, thương hiệu có đóng góp vào lợi nhuận, đó là giá trị thương hiệu. Giá trị thương hiệu được xác định từ lợi nhuận ở trên sau khi phân bổ hệ số đóng góp của thương hiệu trong từng ngành và hệ số P/E trung bình của ngành đó tại thời điểm tính toán.