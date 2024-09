Tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội

TP - Xác định năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm bứt phá để phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thạch Thất đã chỉ đạo, kịp thời xây dựng các chương trình, đề án, nghị quyết chuyên đề cụ thể để có được những kết quả toàn diện.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); khó khăn, thách thức là rất lớn, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra.

Thông tin tin từ UBND huyện Thạch Thất cho thấy, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023. Kinh tế phát triển ổn định, duy trì đà tăng trưởng khá; tiếp tục có thêm nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh được đăng ký mới và quay trở lại hoạt động. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm ước đạt 2.300 tỷ đồng, bằng 55,8% KH năm và tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu ngân sách huyện, ước đạt hơn 2.215 tỷ đồng, bằng 98% dự toán thành phố giao, 89% huyện giao và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2023.

Huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện công tác GPMB, đầu tư hạ tầng đối với 4 CCN làng nghề. Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành thành phố báo cáo và đề nghị UBND Thành phố sớm thành lập mới 3 CCN làng nghề (Thạch Xá, Hương Ngải và Canh Nậu - Giai đoạn 2); bổ sung 5 CCN mới với tổng diện tích 240ha và mở rộng CCN làng nghề Dị Nậu từ 10ha lên 34ha vào Phương án phát triển CCN trên địa bàn Thành phố.

Huy động nguồn lực

xây dựng nông thôn mới

kiểu mẫu

Năm 2024, huyện tiếp tục tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 2 xã đạt tiêu chí xã NTM nâng cao (Lại Thượng, Phùng Xá), 2 xã đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu (Đồng Trúc, Hạ Bằng), từng bước xây dựng 2 xã Phú Kim, Kim Quan đạt tiêu chí NTM nâng cao năm 2025. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM, xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đáp ứng các nội dung, mức độ đạt chuẩn theo quy định.

Đáng chú ý, nhờ hoạt động quảng bá, xúc tiến, phát triển du lịch và các giải pháp thu hút khách du lịch, 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách đến tham quan, du lịch trên địa bàn huyện tăng cao, ước đạt 181.000 lượt khách (tăng 21.000 lượt), trong đó du khách đến chùa Tây Phương đạt trên 95.000 lượt. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo UBND huyện Thạch Thất, 6 tháng cuối năm, huyện sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đôn đốc hoàn thành công tác đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp làng nghề; Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ...

Bên cạnh đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị TP Hà Nội công nhận 2 xã: Đồng Trúc, Hạ Bằng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và đánh giá, công nhận 2 xã: Lại Thượng, Phùng Xá đạt chuẩn NTM nâng cao.

Chỉ đạo tăng cường công tác thu NSNN, quản lý chặt chẽ nguồn thu; tăng cường rà soát các khoản thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2024; quản lý, điều hành chi ngân sách theo dự toán giao, kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Tập trung quyết liệt, tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về GPMB, thủ tục đầu tư, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, phấn đấu khởi công các dự án mới trước 30/9/2024, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án theo KH nhất là các dự án quan trọng của huyện và KH giải ngân vốn đầu tư công năm 2024...