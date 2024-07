Tặng quà, tri ân các cựu thanh niên xung phong Cao Bằng

TPO - Ngày 12/7, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Cao Bằng tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 -15/7/2024).

Dự chương trình có chị Nông Thị Nhung – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể tỉnh, các Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Hội, cựu TNXP qua các thời kỳ kháng chiến.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại 74 năm ngày truyền thống lực lượng trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chị Nông Thị Nhung và đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng đã phát biểu chúc mừng nhân ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 1.231 cựu TNXP, trong đó có 676 hội viên đang sinh hoạt tại các cấp Hội. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động, Hội Cựu TNXP tỉnh xây dựng kế hoạch thi đua với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú. Các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động toàn thể hội viên tự giác chấp hành các quy định pháp luật, hương ước, quy ước ở khu dân cư và tham gia các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh do cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức. Chú trọng thực hiện tốt các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, Hội Cựu TNXP tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh giải quyết chế độ, chính sách cho cựu TNXP theo Quyết định số 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Năm 2023, Thường trực tỉnh Hội phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, giải quyết chế độ trợ cấp cho 494 cựu TNXP. Việc giải quyết chế độ bảo hiểm y tế và mai táng phí cho cựu TNXP được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo các hồ sơ được tiếp nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện.

Được sự quan tâm của Ủy ban MTTQ tỉnh và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thường trực tỉnh Hội tổ chức thăm, tặng 53 suất quà trị giá 26,5 triệu đồng cho các cựu TNXP hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cao Bằng đã tặng 5 suất quà cho các Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.