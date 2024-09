Tăng cường phòng chống thuốc lá ở Lạng Sơn

TP - Theo báo cáo của Bộ Y tế, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá (trung bình mỗi ngày có hơn 100 người chết vì thuốc lá). Nếu không can thiệp kịp thời, ước tính số ca tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá sẽ tăng lên 70.000 ca/năm vào năm 2030.

Hút thuốc lá ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người, trong khói thuốc lá có đến 7.000 chất hóa học độc hại, trong đó có gần 70 chất gây bệnh ung thư… Khi hút, khói thuốc hít vào sẽ đưa các chất độc hại này vào trong cơ thể con người. Các chất độc tích tụ, phá hủy dần các tế bào trong cơ thể, gây nên những bệnh nguy hiểm như các bệnh về phổi, các bệnh về tim mạch, ung thư ở các bộ phận khác của cơ thể, gây vô sinh…. Theo báo cáo của Bệnh viện Phổi Lạng Sơn, hiện nay tại cơ sở y tế này có khoảng 220 bệnh nhân điều trị các bệnh: viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), ung thư phổi… Các trường hợp này đều có tiền sử hút thuốc lá lâu năm hoặc có người nhà hút thuốc. Qua các nghiên cứu khoa học về bệnh COPD đối với các bệnh nhân điều trị tại khoa thì có đến 80% bệnh nhân mắc COPD có thói quen hút thuốc lá; tỉ lệ bệnh nhân điều trị các bệnh về phổi có liên quan đến hút thuốc lá thụ động (bạn bè, người thân hút thuốc) chiếm 10%. Để giúp bệnh nhân từ bỏ thành công thói quen hút thuốc lá, xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc, Bệnh viện Phổi Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hình thức như treo băng rôn, bảng biển về tác hại của thuốc lá, bảng cấm hút thuốc lá được bố trí ở tất cả các phòng bệnh, hành lang, phòng làm việc. Bên cạnh thuốc lá truyền thống, gần đây đã có nhiều loại thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng) đã xâm nhập vào thị trường, đối tượng dùng chủ yếu là giới trẻ. Thuốc lá loại này có chứa các thành phần hóa chất độc hại cho sức khỏe như thuốc lá truyền thống. Khói thuốc lá thế hệ mới có chứa các chất gây ung thư, làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi, bệnh COPD… ở người sử dụng. Đồng thời, sử dụng thuốc lá điện tử làm gia tăng tỉ lệ nghiện thuốc lá và sử dụng các chất gây nghiện khác. Những năm qua, công tác truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá được các cơ quan, ban ngành trên địa bàn Lạng Sơn đẩy mạnh qua các hình thức tuyên truyền thiết thực sâu rộng. Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế của các cơ quan, đơn vị; thành lập và tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép việc kiểm tra thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá vào chương trình, kế hoạch kiểm tra của các cơ quan, tổ chức… Ông Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn cho biết: Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo Ban chỉ đạo các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc với nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; tiếp tục duy trì và phát triển mô hình môi trường không khói thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị… “Các tổ chức, đoàn thể đã tổ chức thực hiện truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá lồng ghép, gắn liền với phong trào thi đua xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Lạng Sơn”, ông Nguyễn Thế Toàn chia sẻ. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh, việc từ bỏ thuốc lá là rất cần thiết và việc bỏ thuốc lá đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn của mỗi người. Nguyễn Duy Chiến