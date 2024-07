Tân Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc: 'Dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm...'

TPO - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế, khó khăn, tháo gỡ những nút thắt và điểm nghẽn cho phát triển.

Ngày 31/7, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, với số phiếu tán thành 100% đại biểu có mặt, ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông chia sẻ, ông nhận công tác tại tỉnh vào thời điểm giữa năm 2024, là năm gần cuối của nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và cũng là năm gần cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025. Đây là thời điểm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch 5 năm đã đề ra. Đồng thời, đây cũng là năm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ngoài những thuận lợi, tỉnh cũng còn gặp một số khó khăn, thách thức như tốc độ và chất lượng tăng trưởng chưa bền vững, thu ngân sách nhà nước, tăng trưởng tín dụng mặc dù tăng cao hơn so với cùng kỳ nhưng vẫn còn chậm và thấp so với kế hoạch và dự toán năm đề ra, cơ cấu nguồn thu còn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI; thu hút vốn đầu tư của khu vực kinh tế trong nước đạt thấp; thu hút FDI còn phụ thuộc vào một số dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, xe máy, chưa thu hút được nhiều các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghệ cao, điện, điện tử, bán dẫn; sản xuất công nghiệp chưa phục hồi toàn diện; du lịch, dịch vụ chưa phát triển so với tiềm năng...

Do đó, trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đông khẳng định, sẽ tận tâm, tận lực, đem hết khả năng, trí tuệ của mình để cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh với tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế, khó khăn, tháo gỡ những nút thắt và điểm nghẽn cho phát triển.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng khẳng định, để hoàn thành được trọng trách của mình, cá nhân ông phải đặt mình trong tập thể, tổ chức và cần có sự ủng hộ, giúp đỡ và quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo ở Trung ương, sự lãnh đạo thường xuyên và kịp thời của Tỉnh ủy; sự giám sát của HĐND, các vị đại biểu HĐND, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh cùng sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong tỉnh.

"Tôi mong nhận được sự hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ để giúp tôi có thêm những bài học quý báu trong công tác", ông Đông, nói.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc hiện có hai Phó Chủ tịch là ông Vũ Việt Văn và ông Vũ Chí Giang. Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn.