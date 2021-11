Tài xế soi đèn cho bé trai đạp xe gần 5 km đường đèo

TPO - “Thấy xe tải đi phía sau, em ấy đạp nhanh hơn. Do đó, tôi chủ động đi chậm, giữ khoảng cách an toàn cho bé”, anh Nguyễn Văn Duy Hoàng chia sẻ lý do soi đèn gần 20 phút cho bé trai đạp xe giữa trời tối.

Ngày 15/11, trao đổi với Tiền Phong, anh Nguyễn Văn Duy Hoàng (24 tuổi, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cho biết mình chính là lái xe soi đèn cho cậu bé trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội. Trước đó, vào khoảng 20h ngày 9/11, anh cùng phụ xe chạy xe tải chở cát từ xã Nam Ka (huyện Lắk) đến đoạn gần đỉnh đèo Krông Nô thì thấy một cậu bé khoảng 8 - 9 tuổi đang đạp xe giữa trời tối, đường vắng. Cậu bé đội đèn pin trên đầu, trên xe treo một túi nhỏ như vừa đi bắt ếch về. Anh Hoàng giữ xe chạy chậm, tạo khoảng cách an toàn và bật đèn pha soi đường cho bé trai. Theo anh Hoàng, từ lúc anh bắt gặp đến khi về tới nhà, cậu bé đi khoảng 4 - 5 km. Do đoạn đường gần đỉnh đèo khá dốc nên cậu phải đạp xe gần 20 phút. “Cho xe đạp lên xe tải rồi chở về nhà sẽ nhanh và đỡ mệt hơn nhưng chưa chắc em ấy đồng ý. Thấy xe lớn đi phía sau, em ấy đạp nhanh hơn. Do đó, tôi chủ động đi chậm, giữ khoảng cách an toàn cho cậu bé. Khi về tới nhà, cậu bé dừng lại và vẫy tay tạm biệt”, anh Hoàng nhớ lại. Anh Hoàng cho biết thêm, không chỉ anh mà lái xe nào gặp trường hợp trên cũng sẽ giúp cậu bé. Bản thân anh rất vui khi cậu bé đã về tới nhà an toàn. Ngay sau khi đoạn clip anh Hoàng soi đèn cho bé trai được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người đồng tình cách hỗ trợ trên đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ, làm đẹp thêm hình ảnh người lái xe. Huỳnh Thủy