Tài xế gây tai nạn rồi rời hiện trường bị phạt 35 triệu đồng

TPO - Sử dụng rượu bia trong lúc lái xe, gây tai nạn rồi rời hiện trường, tài xế ô tô ở Hà Tĩnh bị phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 12 tháng.

Ngày 30/5, UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt số tiền 35 triệu đồng đối với ông Nguyễn Công Hùng (SN 1981, trú tại phường Bắc Hồng).

Cụ thể, ông Hùng bị phạt 11 triệu đồng về hành vi Vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông; 17 triệu đồng về hành vi Gây tai nạn giao thông không giữ nguyên hiện trường; 7 triệu đồng về hành vi Điều khiển xe trên đường mà trong máu có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg/100ml máu. Tổng hình phạt là 35 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, ông Hùng còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 12 tháng.

Trước đó, vào chiều 12/5, chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1985, trú phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) di chuyển bằng xe mô tô biển số 38L trên Quốc lộ 1. Khi đến đèn đỏ trên đường Nguyễn Ái Quốc giao với đường Ngô Đức Kế (phường Bắc Hồng) chị dừng lại.

Lúc đèn chuyển sang tín hiệu màu xanh, chị Hiền cho xe di chuyển nhưng bất ngờ xe ô tô 5 chỗ mang BKS 38A–544.60 do ông Nguyễn Công Hùng cầm lái, đi vào làn trong (làn bên phải) tăng ga lên, tông trúng khiến chị Hiền ngã xuống đường, đúng lúc xe tải đi cùng chiều vượt lên.

Rất may, xe tải kịp phanh lại nên chị Hiền chỉ bị thương nhẹ, xe mô tô hư hỏng. Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, ông Hùng đã lái xe rời khỏi hiện trường. Toàn bộ sự việc được camera an ninh trên đường ghi lại. Công an sở tại sau đó làm việc với tài xế vi phạm để xử lý.