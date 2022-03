Tại sao NASA cho phép phi hành gia nam ở trên vũ trụ lâu ngày hơn nữ phi hành gia?

Đó là ý nghĩa của hội thảo khoa học quốc tế về Mạng và các Hệ thống thông minh (The International Conference on Intelligent System and Networks - ICISN) do Swinburne Việt Nam đăng cai tổ chức, diễn ra vào ngày 19/3/2022 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp .