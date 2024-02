Tại sao chúng ta không cảm nhận được Trái đất đang quay?

TPO - Trái đất thực hiện một vòng quay quanh mặt trời với tốc độ khoảng 110.000 km/h trong vòng 24 giờ. Vậy tại sao chúng ta không thể cảm nhận được chuyển động quay của Trái đất?

Vòng quay của Trái đất rất êm

Stephanie Deppe , nhà thiên văn học và chiến lược gia của Đài thiên văn Vera C.Rubin ở Chile, cho biết: “Nếu bạn đang ở trong ô tô và đang đi với tốc độ không đổi trên đường cao tốc, nếu bạn nhắm mắt lại và bỏ qua tiếng ồn trên đường, bạn sẽ cảm thấy đang đứng yên”.

Nếu chiếc xe phanh gấp liên tục thì bạn sẽ biết mình đang chuyển động. Nhưng vì nó giữ tốc độ không đổi nên bạn cảm thấy bất động.

Nói cách khác, chúng ta biết không có chuyển động tuyệt đối. Điều duy nhất quan trọng là chuyển động tương đối, Greg Gbur , giáo sư vật lý và khoa học quang học tại Đại học Bắc Carolina, Mỹ, cho biết.

“Những người như Newton và Galileo đã chỉ ra điều này,” Gbur nói. “Galileo đã có một thí nghiệm tưởng tượng nổi tiếng về việc ở trong lòng một con tàu. Nếu con tàu đang di chuyển trên mặt nước lặng và con tàu đang cập cảng, bạn sẽ không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào theo các định luật vật lý”.

Và giống như đang ở trong ô tô hay trên tàu, mọi thứ trên Trái đất cũng chuyển động cùng với chúng ta. Nếu bạn hạ cửa sổ ô tô trên đường cao tốc, bạn sẽ thấy mặt đầy gió khi chiếc ô tô đưa bạn va vào hàng triệu phân tử không khí. Nhưng bên trong xe khi cửa sổ mở lên, không khí di chuyển theo bạn và bạn không cảm thấy gió.

Tương tự như vậy, bầu khí quyển của hành tinh chúng ta cũng chuyển động nhanh như chúng ta - vì vậy, so với chúng ta, nó đứng yên.

Lực hấp dẫn

Lý do khác khiến chúng ta không cảm nhận được chuyển động quay của Trái đất là do trọng lực . Deppe nói: “Lực hấp dẫn giữ chúng ta với Trái đất mạnh hơn rất nhiều so với lực đẩy chúng ta bay ra ngoài. Cảm giác bị kéo ra ngoài trong một chuyến đi trong lễ hội, hoặc một chiếc ô tô đang lăn bánh, được gọi là gia tốc hướng tâm. Đó là cảm giác quán tính. Cơ thể bạn muốn tiếp tục đi theo đường thẳng, nhưng nếu bạn đang ở trong ô tô, chiếc ô tô đó đang cố kéo bạn theo một vòng tròn”.

Vòng quay của Trái đất kéo mọi thứ ra ngoài theo cùng một cách, nhưng lực hấp dẫn giữ mọi thứ dính vào mặt đất sẽ lấn át lực kéo đó.

"Gia tốc trọng trường là khoảng 9,8 m/s^2 trên bề mặt Trái đất và giảm đi do sự quay của Trái đất ở xích đạo, nơi mọi thứ chuyển động nhanh nhất, là khoảng 0,03 m/s^2, có thể đo lường được nhưng thực sự rất nhỏ so với những gì chúng ta cảm nhận được từ chính trọng lực, vì vậy chúng ta không nhận thấy nó”, Gbur nói.

Hà Thu