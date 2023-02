Tai nạn ở Quảng Trị, người đàn ông tử vong tại chỗ

TPO - Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Đông Hà.

Lúc 9h ngày 11/2, tại khu vực gần Ngã ba đường Hoàng Diệu giao Lê Duẩn (Quốc lộ 1), phường Đông Giang, TP Đông Hà, xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 74H-009.74 do Phan Công T. (SN1979, ở tỉnh Thừa Thiên - Huế) lái, di chuyển theo hướng Bắc-Nam xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 74B1 - 254.41 do Trần Văn B. (SN 1978, ở thôn Lại An, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển đi cùng chiều. Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe máy bị trượt, anh B. ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, anh B. là lao động chính trong gia đình có vợ và 3 người con nhỏ.