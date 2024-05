Tài khoản bất ngờ ‘dôi’ thêm 160 triệu sau khi khách trả tiền thuốc

TPO - Một quản lý quầy thuốc tây tại Huế sau giao dịch với khách hàng đã phát hiện tài khoản của cơ sở kinh doanh phát sinh thêm 160 triệu đồng. Số tiền chuyển nhầm này đến nay đã được hoàn trả về cho khách hàng.

Ngày 10/5, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, Công an phường Gia Hội vừa tiến hành xác minh và thực hiện các thủ tục theo quy định để trả lại 160 triệu đồng cho một người dân, do chuyển khoản nhầm khi giao dịch mua thuốc tây không dùng tiền mặt.

Trước đó, Công an phường Gia Hội tiếp nhận tin báo của anh Đặng Minh Hoàng (SN 1998, quản lý quầy thuốc tây, trú tại địa bàn phường) về việc tài khoản thanh toán của quầy thuốc phát sinh thêm 160 triệu đồng do khách chuyển khoản nhầm.

Theo trình báo của anh Hoàng, có một khách hàng đứng tên tài khoản Tran Duc Minh chuyển nhầm số tiền 160 triệu đồng, trong quá trình thanh toán hóa đơn mua thuốc.

Từ thông tin này, Công an phường Gia Hội tiến hành xác minh, làm rõ người chuyển nhầm là anh Trần Đức Minh (SN 1991, trú tại phường Gia Hội, TP. Huế).

Sau khi xác minh làm rõ, Công an phường đã mời anh Minh đến trụ sở và tiến hành các thủ tục trao trả lại tài sản.