Syngenta Việt Nam ra mắt sản phẩm Vaniva® 450SC

Qua 5.000 khảo nghiệm trên đồng ruộng với hàng trăm loại cây trồng, bệnh tuyến trùng, vàng lá thối rễ đã được Vaniva® 450SC xử lý với hiệu quả tuyệt vời. Ngoài ra, thuốc trừ tuyến trùng Vaniva® 450SC còn giúp cây trồng hấp thu dinh dưỡng và phục hồi tốt hơn làm nền tảng vững chắc cho vụ mùa bội thu.

Sáng 25/3/2025, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Công ty Syngenta Việt Nam tổ chức giới thiệu sản phẩm thuốc trừ tuyến trùng Vaniva® 450SC với công nghệ mới TYMIRIUM đến nông dân. Tham dự sự kiện còn có đại diện Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), Đại học Đà Lạt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng cùng các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong những năm gần đây, thách thức biến đổi khí hậu và sâu bệnh hại ngày càng gia tăng, đặc biệt là các đối tượng gây hại cây trồng ở dưới mặt đất như tuyến trùng và nấm hại rễ. Tuyến trùng tấn công vào rễ làm cây trồng sinh trưởng, phát triển kém, thậm chí bị vàng lá thối rễ và chết cây. Khi phát hiện cây bị vàng lá thối rễ thì tình trạng bệnh đã rất nghiêm trọng, việc phòng trị rất khó khăn, nhà nông phải tốn nhiều công và chi phí mà cây vẫn khó phục hồi và có thể chết.

Sau quá trình nghiên cứu trên toàn cầu, các nhà khoa học Syngenta Việt Nam đã hợp tác với các Viện nghiên cứu, các cơ quan chức năng tiến hành khảo nghiệm, đánh giá hiệu quả của công nghệ TYMIRIUM trên nhiều loại cây ăn trái và cây trồng lâu năm tại nhiều địa phương với nhiều mùa vụ khác nhau trên cả nước.

Qua đó, sản phẩm Vaniva® 450SC với công nghệ TYMIRIUM tiên tiến có cơ chế tác động đột phá đã chứng minh hiệu quả vượt trội giúp nông dân quản lý hiệu quả tình trạng tuyến trùng & vàng lá thối rễ, giúp giảm thiếu số lần phun & lượng thuốc đưa xuống ruộng vườn và tiết kiệm chi phí sản xuất, từ đó gia tăng lợi nhuận cho nhà nông và an toàn hơn với môi trường.

Công nghệ TYMIRIUM® tiên tiến nhất

Công nghệ TYMIRIUM® là phát minh của Syngenta trong việc công phá tuyến trùng và nấm rễ với cơ chế tác động độc đáo và tiên tiến nhất hiện nay. Sau hơn 15 năm nghiên cứu phát triển, thông qua hơn 5.000 khảo nghiệm đồng ruộng; trên hơn 100 loại cây trồng tại 60 quốc gia trên thế giới, công nghệ TYMIRIUM® đã được giới thiệu tại châu Âu, Úc, Hàn Quốc... sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam với tên thương mại là Vaniva® 450SC.

Sứ mệnh của Vaniva® 450SC là tạo ra chuẩn mực mới trong ngành thuốc trừ sâu tại Việt Nam. Với hoạt chất cùng cơ chế tác động độc đáo, là đại diện duy nhất được phân loại trong nhóm thuốc trừ sâu IRAC N-3 và nhóm thuốc trừ bệnh FRAC 7, Vaniva® 450SC mang đến tác động đột phá trong việc diệt triệt để tuyến trùng và triệt tiêu nấm bệnh tối đa, mang lại hiệu quả kiểm soát tuyến trùng và vàng lá thối rễ ưu việt nhất hiện nay.

Hiệu quả vượt trội

Trong quá trình tấn công, tuyến trùng gây ra nhiều vết thương cho bộ rễ, tạo cơ hội cho nhiều loại nấm bệnh có sẵn trong đất xâm nhập gây hại nguy hiểm cho rễ như: Phytopthora sp, Pythiumsp, Rhizoctonia sp, đặc biệt là Fusarium sp gây thối rễ.

Vaniva® 450SC với công nghệ đột phá TYMIRIUM® tiên tiến nhất, có cơ chế tác động vượt trội giúp diệt sạch tuyến trùng trong đất, ngăn chặn nấm bệnh xâm nhập và gây thối rễ cây trồng, giúp bảo vệ toàn diện rễ cây trồng. Vaniva® 450SC chứa hoạt chất Cyclobutrifluram thấm sâu qua da của tuyến trùng, tấn công vào ty thể - cơ quan sinh năng lượng cung cấp cho hoạt động hô hấp của tuyến trùng và vô hiệu hóa hoạt động của cơ quan quan trọng này. Từ đó, tuyến trùng và nấm đất sẽ nhanh chóng bị tê liệt và bị tiêu diệt hoàn toàn, giúp bộ rễ cây trồng được bảo vệ toàn diện.

Không chỉ cho hiệu quả cao trong phòng trị tuyến trùng và ngăn chặn hiệu quả vàng lá thối rễ trên nhiều loại cây trồng, Vaniva® 450SC còn giúp bộ rễ phát triển mạnh mẽ, rễ bung mạnh và to, hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, cây trồng phục hồi nhanh, chồi non bật khoẻ, bộ lá xanh và dày hơn, gia tăng quang hợp, giúp cây trồng khỏe mạnh hơn, tạo tiền đề cho một vụ mùa bội thu năng suất. Với hiệu quả tuyệt vời trên tuyến trùng và nấm bệnh, cùng với liều lượng sử dụng thấp nhất hiện nay và hiệu quả kéo dài, Vaniva® 450SC giúp nhà nông tiết giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận và an toàn hơn với môi trường.

Lợi ích của Vaniva® 450SC: Cơ chế tác động đột phá mới với công nghệ TYMIRIUM®; Hiệu quả cực cao trên tuyến trùng, kể cả trứng; Ngăn chặn hiệu quả vàng lá thối rễ; Giúp cây trồng bung rễ, bật chồi cực mạnh; An toàn với môi trường, hiệu quả kéo dài với liều dùng thấp.

Tại buổi lễ giới thiệu sản phẩm, Tiến sĩ Phan Việt Hà - Phó viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên cho biết, năm 2024, đơn vị này đã phối hợp với Syngenta Việt Nam để tiến hành khảo nghiệm Vaniva 450SC trên cây sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên.

“Từ khảo nghiệm thực tế, chúng tôi ghi nhận kết quả có rất nhiều khả quan, hiệu lực phòng bệnh tuyến trùng rất cao, với cây sầu riêng đạt gần 100%. Nhờ đó, tất cả các chỉ tiêu, ra rễ mới, bung chồi, ra lá mới đều cao hơn so với đối chứng khoảng 25%, năng suất cây trồng cao hơn so với đối chứng là 5,5 tấn/ha”, Tiến sĩ Hà khẳng định.

Ông Trần Thanh Vũ - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam cho biết, Vaniva® 450SC là sản phẩm được tích hợp công nghệ TYMIRIUM® tiên tiến, đã được giới thiệu tại hơn 60 quốc gia với trên 100 loại cây trồng. Nhờ công nghệ độc đáo này, nhà nông không còn phải sử dụng nhiều loại thuốc và phun nhiều lần, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm lượng thuốc BVTV sử dụng trên vườn cây.

Việc ra mắt sản phẩm Vaniva® 450SC thể hiện cam kết mạnh mẽ của Syngenta trong việc đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và phát triển các giải pháp dài hạn nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng một cách bền vững, có trách nhiệm với môi trường.