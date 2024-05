Syngenta Việt Nam được vinh danh là Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam

Ngày 23/5, Great Place to Work® - Cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc công bố 25 công ty nằm trong Bảng xếp hạng Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2024 (2024 Vietnam Best Workplaces). Trải qua các vòng khảo sát, đánh giá khắt khe, Syngenta Việt Nam đã vinh dự có tên trong Bảng xếp hạng này.

Bảng xếp hạng 2024 Vietnam Best Workplaces - Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2024 là kết quả phân tích dữ liệu từ các khảo sát trực tuyến và phản hồi của người lao động (được bảo mật danh tính, đại diện cho hơn 135.000 người lao động) kết hợp đánh giá trải nghiệm thường nhật của người lao động.

Giải thưởng danh giá này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng mà Syngenta Việt Nam đạt được trong hơn 3 thập kỷ hoạt động tại Việt Nam. Trước đó, Công ty đã đạt chứng nhận "Nơi làm việc tuyệt vời" (Great Place to Work 2023), "Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" (Best Place to Work 2023 &2022), giải thưởng "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á"(Corporate Excellence Award 2021)...

Việc liên tiếp được xướng tên tại bảng xếp hạng thương hiệu nhà tuyển dụng là minh chứng cho nỗ lực xây dựng môi trường làm việc tích cực, hiệu quả, cũng như sự phát triển bền vững của Syngenta.

Cam kết phát triển bền vững, đề cao trách nhiệm với cộng đồng

Theo ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam, sự ghi nhận của các đơn vị uy tín như Great Place to Work® trong thời gian vừa qua là động lực để đội ngũ Syngenta tiếp tục những nỗ lực vì sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp cũng như vì sự thịnh vượng của cộng đồng nông thôn.

Những năm qua, bên cạnh việc mang đến những giải pháp tiên tiến nhất về khoa học cây trồng giúp người nông dân nâng cao năng suất và giá trị nông sản, Syngenta đã đầu tư nguồn lực hợp tác với cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu và đối tác doanh nghiệp cùng ngành triển khai các dự án nông nghiệp bền vững, trong đó có các dự án hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ cây cà phê, lúa gạo, khoai tây... Syngenta cũng triển khai các dự án giúp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao giá trị nông sản và thu nhập người nông dân; đảm bảo vận hành hiệu quả chuỗi cung ứng nông nghiệp.

Song hành cùng hoạt động kinh doanh, các hoạt động vì cộng đồng được Syngenta tổ chức đều đặn trong nhiều năm qua là minh chứng cho trách nhiệm xã hội và cam kết vì người dân nông thôn mà Syngenta luôn theo đuổi.

Trong quá trình hoạt động, để đạt được các mục tiêu và cam kết đề ra, Syngenta luôn xác định nhân lực chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công.

Chia sẻ về điều này, ông Trần Thanh Vũ- TGĐ Công ty Syngenta Việt Nam, cho biết: "Với quan điểm coi nhân lực là chìa khóa thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, Syngenta Việt Nam luôn nỗ lực gìn giữ và phát triển môi trường làm việc mà ở đó nhân viên được trao quyền chủ động, khuyến khích sự sáng tạo, từ đó tạo ra sự gắn kết bền vững và hiệu quả rõ rệt. Giải thưởng Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2024 vừa là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của chúng tôi, vừa là động lực mạnh mẽ để Syngenta Việt Nam tiếp tục phấn đấu và thực hiện sứ mệnh hỗ trợ bà con nông dân".

Ngoài các yếu tố cơ bản về môi trường làm việc tốt, Syngenta Việt Nam còn được đánh giá cao về trách nhiệm với môi trường và xã hội, lấy người nông dân làm trọng tâm. Đây cũng là sức hấp dẫn của riêng của Syngenta trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng, tạo động lực cho nhân viên muốn đóng góp cho cộng đồng và tự hào theo đuổi công việc ý nghĩa.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Syngenta Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi được vinh danh là Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam. Thành tích Syngenta đạt được là minh chứng cho sự đa dạng, công bằng và hòa nhập. Đây chính là một phần trong chiến lược con người của chúng tôi. Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nơi phát huy tối đa tiềm năng của mỗi người và tạo cho họ cơ hội khám phá cũng như phát triển bản thân, không chỉ tại công ty ở Việt Nam mà có thể mở rộng cả ở Tập đoàn Syngenta khắp thế giới. Từ những nền tảng vững chắc đã và đang có, Syngenta Việt Nam quyết tâm tiếp tục giữ vững vị thế của một trong những đơn vị hàng đầu trong ngành nông nghiệp và là điểm đến hấp dẫn, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến đầu quân, làm việc và cống hiến”.