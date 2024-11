Sự cố cầu đang thi công ở Hà Giang: Người dân mong sớm xây cầu trở lại

TPO - Sau sự cố thi công cầu tại xã Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) chiều 6/11 do nguyên nhân khách quan, người dân hi vọng cầu sớm thi công trở lại, nối liền hai bên cầu.

Sáng 11/11, 5 ngày sau sự cố sập cầu đang thi công ở xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, Hà Giang, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Chiêm – Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa cho biết, cây cầu Lũng Cáng được thi công 100% từ nguồn xã hội hóa thuộc Quỹ Next - G Vì Tương lai Hà Nội và các mạnh thường quân.

"Đây là sự cố không mong muốn. Sau khi xảy ra sự việc, đơn vị tài trợ cũng đã thông báo sẽ khắc phục, sớm hoàn thành cầu để bà con đi lại; có phương án thiết kế đảm bảo an toàn”, bà Chiêm thông tin thêm.

Nói về mong muốn của người dân địa phương, bà Chiêm cho hay, sau trận lũ ngày 9-10/6, xã cũng như người dân mong chờ có được cây cầu nối 2 bờ Lũng Buông – Lũng Cáng. Do đó, khi cầu được khởi công xây dựng ngày 7/7, người dân vô cùng vui mừng bởi cây cầu là hi vọng, không chỉ giúp đi lại an toàn hơn mà còn giúp phát triển kinh tế, xã hội.

Cũng theo bà Chiêm, Lũng Cáng có gần 60 hộ dân là thôn có đặc biệt khó khăn. Dân ở đây đều là hộ cận nghèo và hộ nghèo. Cuộc sống phụ thuộc vào công việc làm nương rẫy, đi rừng. Không có cầu họ chỉ có thể lội suối, đi bè sang bờ bên kia rất nguy hiểm.

Anh Lý Thành Quả (thôn Lũng Cáng) chia sẻ, suốt bao năm nay người dân chúng tôi luôn mong mỏi có được một cây cầu cứng, vững chãi để đi lại. Do đó, khi được các quỹ thiện nguyện về xây cầu ai nấy đều vui mừng, phấn khởi. Có cầu chắc chắn cuộc sống của người dân chúng tôi sẽ phát triển hơn, không còn cảnh lo sợ, nơm nớp khi mùa lũ đến.

Theo anh Quả, sau sự cố thi công cầu chiều tối ngày 6/11, người dân địa phương rất buồn và lo lắng. Chúng tôi mong muốn cầu tiếp tục được xây dựng trở lại, sớm hoàn thành để kết nối 2 thôn Lũng Buông – Lũng Cáng.

Còn theo ông Cháng Văn Tờ (trưởng thôn Lũng Buông), đây là cây cầu huyết mạch duy nhất phục vụ gần 170 hộ dân hai bên đầu cầu. Người dân mong sớm có được cây cầu vững đi lại, phục vụ đời sống, phát triển kinh tế.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều tối ngày 6/11 cây cầu Lũng Buông – Lũng Cáng (xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên) đang trong quá trình thi công bất ngờ gặp sự cố bị sập. Cầu mới đang xây có chiều dài 44 mét, rộng 3,5 mét.

Việc cây cầu với nguồn vốn xã hội hóa gặp sự cố khi đang thi công theo người dân địa phương bởi yếu tố khách quan. Qua trao đổi, lãnh đạo tỉnh Hà Giang cho biết, tỉnh quan tâm và tri ân tất cả nghĩa cử, đóng góp xây dựng, phát triển đời sống, kinh tế, xã hội địa phương từ các mạnh thường quân.