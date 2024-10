Sôi nổi Ngày hội Nâng cao Sức khỏe tâm thần

TPO - Sáng 5/10, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Thành Đoàn TPHCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức sự kiện Ngày hội Nâng cao Sức khỏe tâm thần “Tôi vui khỏe, Tôi hạnh phúc”. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tâm thần trong cộng đồng, đặc biệt là đoàn viên và người lao động.

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới (10/10) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát động, ngày hội Nâng cao Sức khỏe Tâm thần “Tôi vui khỏe, Tôi hạnh phúc” có mục tiêu thúc đẩy lối sống lành mạnh và nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần, tạo ra nhiều giá trị tinh thần to lớn cho cộng đồng​

Trong phần trò chuyện chuyên đề mở đầu ngày hội, nhà đào tạo tâm lý học ứng dụng Phan Tường Yên đã đưa ra một con số đáng báo động do Global Talent Trend thống kê vào năm 2022 rằng có đến 81% nhân viên trên thế giới cảm thấy có nguy cơ kiệt sức về tinh thần. "Do đó cần thêm nỗ lực từ tổ chức trong việc nâng cao sức khỏe tinh thần trong môi trường làm việc. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân người lao động cần cất lên tiếng nói, cũng như tham gia trực tiếp vào sự thay đổi trên", chị Yên nhấn mạnh.

Tại ngày hội “Tôi vui khỏe, Tôi hạnh phúc,” người tham gia được trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú nhằm nâng cao sức khỏe tinh thần. Họ cùng nhau tham gia các trò chơi tại gian hàng board game, tìm hiểu các điểm du lịch thư giãn, và nhận tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia tâm lý về sức khỏe tinh thần. Ngoài ra, các gian hàng chăm sóc sức khỏe cá nhân, chill cùng sách, hay học thắt nút dây cũng giúp họ giải tỏa căng thẳng và gắn kết. Bên cạnh đó, những hoạt động như làm bánh dân gian, trang trí cây xanh mang lại không gian sáng tạo và thư giãn, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của người tham dự​.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày hội đã thu hút sự tham gia của nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ trẻ em, thanh thiếu niên, sinh viên cho đến những người đã đi làm. Đặc biệt, các cán bộ của Thành Đoàn TPHCM không chỉ tham gia với tư cách đại biểu mà còn là những người trải nghiệm đặc biệt những chương trình nâng cao sức khỏe tâm thần sau thời gian làm việc căng thẳng.

Một bạn đoàn viên chia sẻ: “Đã rất lâu rồi mình mới cảm thấy thư giãn, nhẹ nhàng như ngày hôm nay. Nhờ các hoạt động bổ ích tại Ngày hội, mình vừa học hỏi kiến thức, vừa giải tỏa được những áp lực trong công việc, đồng thời nạp thêm năng lượng tích cực cho những thử thách mới”.

Một trong những hoạt động nổi bật và được mong chờ nhất tại Ngày hội “Tôi vui khỏe, Tôi hạnh phúc” là buổi trị liệu nghệ thuật thông qua hình thức múa, được dẫn dắt bởi chị Bùi Tuyết Minh – một nhà trị liệu múa/chuyển động giàu kinh nghiệm. Tại buổi trị liệu này, người tham gia được hiểu thêm về sự kết nối giữa cơ thể và tinh thần, giải phóng năng lượng qua chuyển động của cơ thể.

Sau khi tham gia buổi trị liệu, bạn Trần Ngọc Tố Như, cử nhân ngành Tâm lý học, hiện đang làm việc tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm múa trị liệu, và thực sự cảm giác rất khác biệt. Cơ thể của mình như được giải phóng khỏi những căng thẳng, và mình cũng nhận ra múa không hề khó. Múa không chỉ là việc di chuyển cơ thể, mà là một cách giúp mình lắng nghe cơ thể, biểu đạt những được những tầng cảm xúc sâu hơn. Múa cũng giúp mình kết nối sâu hơn với bản thân và cả những người xung quanh, như thể tất cả mọi người đang cùng hòa vào một dòng chảy cảm xúc chung".

Trước đó, Tố Như còn tích cực tham dự nhiều buổi workshop khác trong khuôn khổ Ngày hội. Những hoạt động này đã giúp cô có cái nhìn toàn diện hơn về tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần trong cuộc sống, cũng như cách những hoạt động nghệ thuật, sáng tạo có thể mang lại sự giải tỏa và hàn gắn. Tố Như bày tỏ mong muốn rằng sẽ có thêm nhiều chương trình tương tự, đặc biệt là các chương trình được thiết kế riêng cho những nhóm đối tượng khác nhau, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần một cách phù hợp và hiệu quả hơn.