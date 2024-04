Sôi nổi giải chạy THACO Marathon Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ

TPO - Sáng 14/4, Giải chạy THACO Marathon Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ năm 2024 khởi tranh với sự tham gia sôi nổi của gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào, trong nước và quốc tế.

Giải do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng Báo Giao thông, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024); 115 năm ngày thành lập tỉnh Điện Biên (28/6/1909-28/6/2024); Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ 2024 và Năm An toàn giao thông 2024.

Trước đó, từ ngày 10-13/4, trong khuôn khổ Giải, 10 vận động viên ưu tú đã thực hiện nội dung chạy tiếp sức “Hành trình tiến về Điện Biên” từ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình ra Điện Biên với 859km.

Các vận động viên đem theo lá cờ Quyết chiến - Quyết thắng và cùng Ban Tổ chức trao tặng đơn vị quản lý nơi thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Giải năm nay quy tụ khoảng 2.000 vận động trong nước và quốc tế tham dự; trong đó có 1.072 vận động viên phong trào tỉnh Điện Biên tham gia chạy hưởng ứng.

Vận động viên tranh tài thi đấu ở 5 cự ly gồm: 5km, 10km, 21km, 42km, 70km. Cự ly 70km xuất phát lúc 3h, cự ly 42km xuất phát lúc 4h30h, cự ly 21km xuất phát lúc 6h30 và hai cự ly còn lại xuất phát lúc 7h.

Khai mạc giải, ông Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, giải là cơ hội để các vận động viên giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết. Đồng thời, dịp để tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lòng tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Thông qua giải, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp “An toàn giao thông - Hạnh phúc cho mọi nhà”; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân, từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.