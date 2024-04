Giải chạy xanh của BIDV bước vào mùa mới

Sáng ngày 7/4/2024, khoảng 27 .000 vận động viên trên toàn quốc và một số quốc gia đã đồng loạt cất những bước chạy đầu tiên tham gia “BIDVRUN - Cho cuộc sống Xanh” năm 2024 - Giải chạy thiện nguyện online do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức.

“BIDVRUN - Cho cuộc sống Xanh” được tổ chức vào tháng 4 hằng năm là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tuần lễ văn hoá BIDV nhân dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống của BIDV (26/4). Nguồn kinh phí quy đổi từ thành tích chạy của các vận động viên tham gia Giải sẽ được BIDV sử dụng để xây nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ, trồng mới cây xanh, hỗ trợ khắc phục hạn mặn...

Từ mùa đầu tiên (năm 2021) đến nay, Giải chạy đã thu hút hơn 130.000 lượt vận động viên tham gia. Với tổng thành tích chạy đạt hơn 6,5 triệu km, tổng số tiền quy đổi mà các vận động viên đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội Xanh là 26,2 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí trên, BIDV đã xây dựng 13 nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tặng các địa phương thường xuyên gặp thiên tai, lũ lụt tại Miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam; trồng mới 350.000 cây xanh tại nhiều địa phương như Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Lai Châu, Phú Thọ, Phú Yên…; tài trợ 14.000 bình chứa nước cho các tỉnh chịu hạn mặn tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

Năm 2024, Giải chạy diễn ra trong 22 ngày, từ 07/4 đến 28/4. Ngay trong sáng 07/4, BIDV đồng loạt tổ chức phát động Giải chạy tại toàn bộ 63 tỉnh thành trên toàn quốc và tại các quốc gia, vùng lãnh thổ nơi có BIDV hiện diện trú đóng như Lào, Campuchia, Myanmar,… cùng đồng thời tổ chức kickoff. Phát biểu trong Lễ phát động được tổ chức tại Trụ sở chính BIDV, bà Vũ Thị Nga - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn BIDV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải chạy- chia sẻ: “BIDVRUN - Cho cuộc sống Xanh” không chỉ là một giải thể thao, là một chương trình thúc đẩy tinh thần rèn luyện sức khỏe của mọi người... mà còn là dịp để công chúng chung tay thực hiện các chương trình an sinh xã hội ý nghĩa góp phần xây dựng tương lai xanh, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Giải chạy cũng là một trong những hoạt động thiết thực triển khai ESG tại BIDV...”.

Giải chạy “BIDVRUN - Cho cuộc sống Xanh” năm 2024 đặt mục tiêu quy đổi thành tích chạy thành kinh phí để xây dựng 05 nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ và trồng thêm 67.000 cây xanh tại các địa phương. Và ngay trong buổi sáng đầu tiên của Giải chạy, sự chung sức của khoảng 27.000 vận động viên đã tạo được thành tích hơn 100.000 km, quy đổi thành gần 300 triệu đồng đóng góp để thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Bên cạnh việc được chung tay đóng góp kinh phí cho hoạt động vì cộng đồng, vận động viên tham gia Giải chạy sẽ có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn, quà tặng thể thao và voucher bảo hiểm từ Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) theo thể lệ của chương trình.

Đặc biệt, năm nay, BIDV sẽ tổ chức sự kiện giải chạy offline tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày Về đích - 28/04/2024, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024). Giải chạy offline dự kiến sẽ được tổ chức trên cung đường Khu đô thị Sala (TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) với sự tham gia của hơn 2.500 vận động viên tranh tài ở 03 cự ly bán chuyên (05km, 10km, 21km). Các em nhỏ 7 - 15 tuổi sẽ có cơ hội tham gia thử sức ở đường chạy ngắn với hoạt động KIDS RUN thú vị, giúp trẻ nhỏ tìm được niềm vui trong thể thao và có những trải nghiệm đáng nhớ khi tự mình chinh phục những cung đường chạy.

Để tham gia Giải chạy, các vận động viên có thể tải và đăng ký app BIDVRUN trên App Store, Google Play hoặc website https://run.bidv.com.vn/home/ và fanpage Tết ấm cho người nghèo. Với mỗi km chạy, các vận động viên có thể đóng góp từ 1.000 đến 3.000 đồng (tùy theo thành tích chạy và thời điểm áp dụng các chương trình sự kiện theo thể lệ). Trong ngày khởi động Giải chạy năm 2024, toàn bộ số km chạy hợp lệ của vận động viên được nhân 3 lần, theo đó 01 km thành tích chạy được quy đổi thành số tiền 3.000 đồng đóng góp.