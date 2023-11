Sóc Trăng sẽ có 1 khu kinh tế và 10 khu công nghiệp

Theo quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ có 1 khu kinh tế và 10 khu công nghiệp với tổng nhu cầu sử dụng đất là 4.951 ha…

Trao đổi với chúng tôi, ông Lý Tuấn Anh, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Sóc Trăng, tính đến năm 2022, tỉnh Sóc Trăng có 5 KCN được phê duyệt quy hoạch, với tổng diện tích 1.106 ha, gồm: 2 KCN đã thành lập và 3 khu công nghiệp thành lập mới.

Theo Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Sóc Trăng được phê duyệt thêm 1 khu kinh tế, với diện tích khoảng 40.000 ha và 6 khu công nghiệp, với tổng diện tích khoảng 3.328 ha. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Sóc Trăng có 1 khu kinh tế (KKT) 11 KCN (có 1 KCN dự kiến mở rộng từ KCN An Nghiệp) được phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, 1 KKT nằm ven biển các huyện Trần Đề, Long Phú và Thị xã Vĩnh Châu; 10 KCN thì có 2 KCN đã thành lập là KCN An Nghiệp và KCN Trần Đề. Trong đó, KCN An Nghiệp có diện tích 243 ha, thuộc xã An Hiệp, xã Phú Tân (huyện Châu Thành) và phường 7 (TP Sóc Trăng). Đây là khu công nghiệp đa ngành, được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2005; đến nay đã lấp đầy diện tích đất cho thuê. Theo quy hoạch, KCN này sẽ mở rộng thêm 169 ha. Vị trí thuận lợi về kết nối giao thông và có khả năng kết nối, sử dụng chung hệ thống hạ tầng kỹ thuật với khu công nghiệp An Nghiệp hiện hữu.

Khu công nghiệp Trần Đề diện tích 160 ha, thuộc ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, nằm dọc theo Quốc lộ Nam Sông Hậu và sông Hậu (cách TP Sóc Trăng khoảng 20 km đi theo đường tỉnh 934B), có vị trí thuận lợi về kết nối giao thông thủy, bộ. KCN này được thành lập vào năm 2021 và hiện nay đang triển khai xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng.

Ngoài ra, còn 8 khu công nghiệp thành lập mới bao gồm khu công nghiệp Sông Hậu diện tích 286 ha thuộc thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, nằm dọc theo Quốc lộ Nam Sông Hậu và Sông Hậu, có vị trí thuận lợi về kết nối giao thông thủy bộ (hiện đang lập quy hoạch phân khu xây dựng). Khu công nghiệp Sông Hậu được chia thành hai phân khu (phân khu 1 có diện tích 121 ha, vị trí từ kênh Cái Trâm đến kênh Tư Hố; phân khu 2 có diện tích 165 ha, vị trí từ kênh Tư Hố hướng đến kênh Cái Cau). Theo quy hoạch, KCN Sông Hậu (định hướng phát triển thành khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ) là KCN đa ngành, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao như sản xuất linh kiện, lắp ráp sản phẩm điện máy, điện công nghiệp, công nghiệp điện tử, điện thoại, truyền thông...

KCN Đại Ngãi diện tích 200 ha; thuộc xã Long Đức, huyện Long Phú, nằm dọc theo Quốc lộ Nam Sông Hậu; có vị trí phía bắc giáp với lộ giới đường dẫn cầu Đại Ngãi (Quốc lộ 60), phía nam giáp kênh Bao Biển, phía đông giáp lộ giới Quốc lộ Nam Sông Hậu, phía tây giáp kênh Bà Xẩm. Đây là KCN đa ngành ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp dệt may, da giày, chế tạo máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp, các ngành cơ khí, các ngành tạo giá trị gia tăng cao gắn với quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa.

KCN Đại Ngãi 2 diện tích 250 ha, thuộc xã Long Đức, huyện Long Phú, nằm tiếp giáp với tuyến tránh Quốc lộ Nam Sông Hậu (theo quy hoạch đô thị Đại Ngãi) và tuyến Quốc lộ 60, đường trục phát triển kinh tế Bắc - Nam (sẽ xây dựng). Đây là KCN đa ngành ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp dệt may, da giày, chế tạo máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp và các ngành tạo giá trị gia tăng cao gắn với quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa.

KCN Mỹ Thanh diện tích 217 ha, thuộc xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu; nằm dọc theo QL 91B (Đường Nam Sông Hậu) và Sông Mỹ Thanh, gần tuyến hành lang phát triển kinh tế Đông - Tây, vị trí thuận lợi về kết nối giao thông thủy bộ. Đây là khu công nghiệp chuyên ngành hoặc đa ngành, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp cơ khí, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh, điện khí, logistics.

KCN Trần Đề 2 diện tích 700 ha và có hai phân khu, phân khu 1 diện tích từ 270 ha đến 300 ha (có vị trí từ lộ giới Quốc lộ Nam Sông Hậu đến bờ sông Hậu; phân khu 2 có diện tích từ 400 ha đến 430 ha (đối diện phân khu 1, có vị trí từ lộ giới Quốc lộ Nam Sông Hậu. KCN này tọa lạc tại xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, nằm dọc theo Quốc lộ Nam Sông Hậu và Sông Hậu, vị trí thuận lợi về giao thông đường bộ, đường thủy. Đây là KCN đa ngành, trong đó ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp chế biến nông, thủy hải sản, công nghiệp cơ khí, đóng tàu; công nghiệp hỗ trợ, phục vụ phát triển kinh tế biển.

KCN - đô thị - dịch vụ Phú Mỹ thuộc địa bàn xã An Ninh (huyện Châu Thành), xã Phú Mỹ (huyện Mỹ Tú), xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên) và phường 10 (TP Sóc Trăng), có quy mô dự kiến là 1.500 ha (trong đó quy mô diện tích khu công nghiệp là 1.125 ha và khu đô thị - dịch vụ là 375 ha)

KCN Khánh Hòa (phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu) có quy mô dự kiến 350 ha, nằm theo đường tỉnh 935, tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông - Tây, cặp sông Mỹ Thanh, có vị trí thuận lợi về kết nối giao thông thủy, bộ. Đây là KCN đa ngành, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

KCN - đô thị - dịch vụ Trần Đề thuộc địa bàn xã Trung Bình và xã Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề), vị trí tiếp giáp Quốc lộ Nam Sông Hậu, đường tỉnh 934 và phần cuối Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ – Sóc Trăng, có quy mô dự kiến là 850 ha (trong đó quy mô diện tích khu công nghiệp là 638 ha và khu đô thị - dịch vụ là 212 ha) là khu công nghiệp đa ngành.

Bên cạnh đó, định hướng sau năm 2030, tỉnh này sẽ quy hoạch bổ sung khu công nghiệp Ngã Năm, quy mô 300 ha tại phường 3, TX Ngã Năm.

Về xây dựng các Cụm công nghiệp, Sóc Trăng sẽ phát triển cụm công nghiệp theo hướng mỗi đơn vị cấp huyện có ít nhất 1 cụm công nghiệp; trừ huyện Cù Lao Dung (không định hướng phát triển cụm công nghiệp); quy hoạch mới 8 cụm, đưa tổng số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 18 cụm.

Thời gian tới, Sóc Trăng cũng chú trọng phát triển các ngành kinh tế quan trọng như Nông nghiệp, Công nghiệp, Ngành dịch vụ; hai hành lang kinh tế là: Hành lang kinh tế Bắc - Nam gồm các tuyến: Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau (Quốc lộ 1), đảm nhận phần lớn khối lượng hàng hóa liên tỉnh; Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau (Đường Quản Lộ - Phụng Hiệp) và Cần Thơ - Sóc Trăng (Quốc lộ 91B), thu gom nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, mở rộng cửa ngõ vùng cho cảng biển Trần Đề; Sóc Trăng - Bạc Liêu, kết nối tỉnh Sóc Trăng với Bạc Liêu thông qua tuyến đường bộ ven biển; Quốc lộ 60, kết nối thị xã Ngã Năm - Thạnh Trị - Mỹ Tú - Châu Thành - thành phố Sóc Trăng - Long Phú và tỉnh Trà Vinh.

Hành lang kinh tế Đông - Tây gồm các tuyến: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, kết nối cảng biển nước sâu Trần Đề với các tỉnh phía Tây vùng đồng bằng sông Cửu Long và Vương quốc Campuchia; Đường tỉnh 937B, kết nối thị xã Ngã Năm - huyện Thạnh Trị - huyện Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu; Đường tỉnh 934B là một trong những trục động lực phát triển của tỉnh, kết nối thành phố Sóc Trăng với huyện Trần Đề.

Sóc Trăng cũng tổ chức 4 vùng kinh tế - xã hội gồm: Vùng ven biển là vùng gồm toàn bộ diện tích đất liền của thành phố Sóc Trăng với đất liền và phần không gian biển của thị xã Vĩnh Châu và huyện Trần Đề. Đây là vùng động lực, trung tâm phát triển, lan tỏa; phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm: đô thị - công nghiệp - thương mại, dịch vụ hậu cần logistics - du lịch - nông nghiệp, thủy sản gắn với kinh tế biển, cảng biển.

Vùng ven sông Hậu là vùng gồm toàn bộ diện tích của huyện Châu Thành, huyện Kế Sách và huyện Long Phú. Phát triển kinh tế vùng ven sông Hậu theo hướng tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp hiệu quả cao, công nghiệp, đô thị và dịch vụ.

Vùng nội địa là vùng gồm toàn bộ diện tích của thị xã Ngã Năm, huyện Thạnh Trị, huyện Mỹ Tú và huyện Mỹ Xuyên. Phát triển kinh tế vùng nội địa theo hướng khai thác các điều kiện thuận lợi sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp, đô thị và dịch vụ (nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến).

Vùng Cù Lao Dung là vùng chỉ gồm huyện Cù Lao Dung; định hướng phát triển chủ yếu về du lịch kết hợp đô thị, thương mại, dịch vụ và các mô hình nông nghiệp. Đây là vùng đặc biệt, vùng du lịch trọng điểm của tỉnh với tầm nhìn sẽ trở thành nơi nghỉ dưỡng cao cấp và nơi đáng sống của nhân dân trong và ngoài tỉnh.