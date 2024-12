Sóc Trăng họp mặt các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Vừa qua, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức Họp mặt các đồng chí Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Dự họp mặt có Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Cẩm Đào cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

Tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Văn Mẫn đã thông tin đến các đồng chí Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về kết quả năm 2024, trong 24 chỉ tiêu nghị quyết của Tỉnh ủy, có 15 chỉ tiêu vượt và 9 chỉ tiêu đạt 100%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt 7% (đạt chỉ tiêu nghị quyết).

Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng so với năm 2022, thuộc nhóm cao nhất, tăng thứ hạng so với các tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ nhất các tỉnh trong khu vực. Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) tăng so với năm 2022. Nguồn nhân lực của tỉnh tăng về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng.

Sóc Trăng phối hợp tốt với các bộ, ngành Trung ương triển khai các công trình giao thông trọng điểm của quốc gia như: Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Dự án Đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi; Dự án Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây...

Sản lượng lúa trong năm đạt trên 2,18 triệu tấn; tỷ lệ sản lượng lúa đặc sản, lúa chất lượng cao chiếm 93,4%....

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 do Chính phủ phát động, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát. Qua đó, Ban Chỉ đạo đã tích cực vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xoá nhà tạm, nhà dột nát…

Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Đặc biệt là Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Năm 2025, Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ 3 nhiệm vụ trọng tâm lớn: “tăng tốc, bứt phá”, nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2025 và của cả nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với việc củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh: Trên chặng đường xây dựng và phát triển quê hương Sóc Trăng, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn xác định quốc phòng, an ninh là yếu tố then chốt để giữ vững môi trường ổn định, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa để tri ân những người đi trước đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.