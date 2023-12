Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TPHCM tăng gần 10%

Trong 11 tháng của năm 2023, địa bàn TPHCM đã có hơn 153.100 người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cho thấy, số lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn từ đầu năm đến nay tăng hơn so với năm trước.

Cụ thể, trong 11 tháng của năm 2023, TPHCM có hơn 153.100 người nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đã có hơn 150.300 người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong tháng 10 và 11, có 58 doanh nghiệp cần tuyển trên 4.000 lao động kết nối với Trung tâm dịch vụ việc làm, tập trung vào lao động phổ thông, công nhân, bán hàng, giao hàng.

Giai đoạn cuối năm, Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM sẽ tập trung cho giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, để họ ổn định cuộc sống do mất việc.

Đặc biệt, trong 10 tháng của năm 203, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã tiếp nhận, giải quyết 5.498 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, và 696 hồ sơ nộp trên Cổng Dịch vụ một cửa TPHCM.

Với việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến đã giúp người lao động tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi so với nộp trực tiếp. Khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến, trong vòng 18 ngày làm việc (giảm 2 ngày so với hồ sơ giấy), người lao động sẽ nhận được 4 thông báo trên trên cổng đăng ký và qua tin nhắn điện thoại. Sau đó, người lao động vào cổng dịch vụ công tải quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, in ra và mang đến Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM, hoặc qua sàn giao dịch việc làm để thông báo tìm việc trong thời gian hưởng trợ cấp.