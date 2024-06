Sinh viên Duy Tân giành giải Nhất cuộc thi Say Award 'Study at Yeungnam' ở Hàn Quốc

Tham gia cuộc thi Say Award “Study at Yeungnam” do Đại học (ĐH) Yeungnam tổ chức, sinh viên Đặng Thị Thúy Ngọc và Nguyễn Thị Thanh Hải - K26 Khoa Tiếng Anh, Trường Ngôn ngữ - Xã hội Nhân văn (LHSS) của Đại học (ĐH) Duy Tân đã “rinh” được 2 giải Nhất tại cuộc thi rất thú vị này.

Không chỉ được tiếp nhận rất nhiều kiến thức chuyên môn và cơ hội giao lưu văn hóa, sinh viên của ĐH Duy Tân tham gia chương trình Học bổng Trao đổi Sinh viên Toàn cầu tại ĐH Yeungnam (Hàn Quốc) còn được tiếp cận nhiều hoạt động vui tươi và bổ ích của trường. Đặng Thị Thúy Ngọc và Nguyễn Thị Thanh Hải là hai sinh viên của ĐH Duy Tân tham gia Chương trình Trao đổi Sinh viên Toàn cầu tại ĐH Yeungnam (Hàn Quốc). Chương trình thu hút đông đảo sinh viên đến từ các quốc gia trên thế giới như Hà Lan, Mexico, Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản,… Với sự đa dạng của sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới, ĐH Yeungnam đã tổ chức cuộc thi Say Award “Study at Yeungnam” để các bạn sinh viên có thể chia sẻ những cảm nhận của bản thân khi học tập tại trường. Với chủ đề “Hồi ức khi là một sinh viên trao đổi tại trường ĐH Yeungnam”, hai sinh viên của ĐH Duy Tân đã hoàn toàn chinh phục Ban Giám khảo với những câu chuyện và kỷ niệm đẹp trong suốt quá trình học tập tại đây. Sự lưu loát ngôn ngữ khi trình bày chủ đề hoàn toàn bằng tiếng Anh cùng sự tự tin cá nhân khi trình bày trước đám đông đã giúp cho cả Đặng Thị Thúy Ngọc và Nguyễn Thị Thanh Hải “rinh” về cho riêng mình giải Nhất cuộc thi. Đặng Thị Thúy Ngọc: Trải nghiệm tại ĐH Yeungnam giúp bản thân thêm kiên định với giấc mơ trở thành một giảng viên tiếng Anh giỏi Thúy Ngọc vốn là một cô gái trầm tính và ít khi tham gia các hoạt động xã hội. Em sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em ở Tp. Đà Nẵng và luôn là cô con gái út ngoan hiền và luôn chăm chỉ học hành. Tuy nhiên, khi lựa chọn ĐH Duy Tân cho hành trình học đại học với chuyên ngành Tiếng Anh Biên - Phiên dịch em đã thực sự “lột xác” khi trở nên vô cùng năng động và đã tham gia vào rất nhiều các hoạt động Đoàn, Hội, thiện nguyên cũng như đã trở thành một sinh viên ưu tú. Suốt 3 năm học tại ĐH Duy Tân, cô gái đầy bản lĩnh đã luôn duy trì thành tích xếp loại Giỏi và còn may mắn trúng tuyển vào chương trình Học bổng Trao đổi Sinh viên Toàn cầu tại ĐH Yeungnam. “Được các anh chị giới thiệu tham gia vào câu lạc bộ HTi’s Volunteers thuộc Hội sinh viên của Trường Du lịch (HTi), ban đầu em có hơi ngần ngại nhưng sau đó khi được gặp gỡ các anh chị đầy nhiệt huyết và được tham gia nhiều chương trình giao lưu, học tập, thiện nguyện, em nhận thấy bản thân vô cùng yêu thích làm những công việc nho nhỏ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc sống của em từ đó có thêm nhiều sắc màu và thật sự vui.”, Thúy Ngọc chia sẻ. Luôn nỗ lực khám phá nhiều thế mạnh khác của bản thân, Thúy Ngọc đã đạt được nhiều thành tích về học tập và hoạt động xã hội như: - Học bổng toàn phần Chương trình Học bổng Trao đổi Sinh viên Quốc tế tại ĐH Yeungnam, Hàn Quốc, - Hạng Kim Cương của cuộc thi “Dịch thuật với thử thách 30 ngày” của Ivolunteer Vietnam năm 2022, - Giải “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp trường ĐH Duy Tân năm 2023, - Giải “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” cấp Quốc gia năm 2024, - Giải Ấn tượng Cuộc thi “Dream of becoming a Global Leader with Yeungnam University” năm 2024, - Giải Nhất Cuộc thi Say Award “Study at Yeungnam” năm 2024. Thúy Ngọc cho biết: “Từng được học với các giảng viên của ĐH Duy Tân cũng như các giảng viên ĐH Yeungnam - những con người vô cùng nhiệt tình với kiến thức sâu rộng, em càng thêm quyết tâm hiện thực hóa ước mơ trở thành giảng viên sau khi tốt nghiệp. Đối với em, đến học tập tại Hàn Quốc thực sự là một may mắn lớn của tuổi thanh xuân. Được sống và học tập ở đất nước có nền văn hóa lâu đời với nhiều hoạt động và được tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ Hàn thực sự là rất thú vị bởi bản thân đã có thêm cơ hội tìm hiểu nhiều nền văn hóa khác nhau của bạn bè quốc tế chung lớp, cũng như được rèn kỹ năng tiếng Anh mỗi ngày trong một môi trường giáo dục đặc biệt tôn trọng sự khác biệt.” Nguyễn Thị Thanh Hải: “Vi vu” miễn phí tới tận Hàn Quốc với “tuyệt chiêu” săn Học bổng Sinh năm 2002, cô gái GenZ Thanh Hải lớn lên trong gia đình có 3 anh chị em tại Thạch Hà, Hà Tĩnh. Sự hy sinh vô điều kiện của ba mẹ để lo cho các con ăn học nên người cùng tình cảm gắn bó và ủng hộ con cái trong mọi lựa chọn khiến Thanh Hải luôn cảm thấy biết ơn và tự nhủ phải luôn cố gắng hết sức để người thân có thể an tâm về mình. Đam mê “xê dịch” như bao bạn trẻ yêu thích du lịch cùng mong muốn được chinh phục những cung đường mới, những địa danh nổi tiếng trong và ngoài nước, Thanh Hải đã nỗ lực học tập và làm thêm để hiện thực hóa mong ước của mình. Thật may mắn khi cô gái nhỏ có được cơ hội “vi vu” tận Hàn Quốc - điểm đến mơ ước của bao bạn trẻ mà lại hoàn toàn miễn phí với “tuyệt chiêu” săn học bổng từ Chương trình Học bổng Trao đổi Sinh viên Quốc tế của ĐH Duy Tân. Với thế mạnh là năng lực học ngoại ngữ cực nhanh, bên cạnh chuyên ngành chính là Tiếng Anh Biên - Phiên dịch tại ĐH Duy Tân, Thanh Hải đang học tiếng Trung như một ngoại ngữ 2 và bây giờ còn học thêm tiếng Hàn như ngoại ngữ 3 để có thể hòa nhập tốt vào cuộc sống với người bản địa ở vùng Daegu và Yeungnam khi theo học tại ĐH Yeungnam. Cùng với kết quả học tập liên tục đạt loại Giỏi trong suốt 3 năm học tại ĐH Duy Tân, Thanh Hải đã hoàn thành một bài luận nổi bật và độc đáo với kế hoạch học tập chi tiết, được “đính kèm” với các hoạt động ngoại khóa đa dạng và kỹ năng ngoại ngữ cực tốt. Thêm vào đó, chính sự tự tin và trung thực khi tham gia phỏng vấn đã giúp Thanh Hải có nhiều “điểm cộng” để trúng tuyển vào Chương trình Trao đổi tại ĐH Yeungnam. Ở ĐH Yeungnam, không chỉ giành: - Giải Nhất cuộc thi Say Award “Study at Yeungnam”, Thanh Hải còn giành: - Giải Nhất tại Cuộc thi “Photo Contest Say 2024” dành cho Sinh viên Trao đổi, - Giải Nhì tại Cuộc thi “Dream of becoming a Global Leader with Yeungnam University” năm 2023, … Tận hưởng quãng thời gian được học tập tại ĐH Yeungnam ở Hàn Quốc, Thanh Hải và bạn bè đang tranh thủ tối đa thời gian rảnh rỗi để đến thăm nhiều địa danh có phong cảnh đẹp và văn hóa đa dạng của xứ sở “kimchi”. Đây thực sự là một chuyến đi “vừa chất vừa chill” khó quên của sinh viên ĐH Duy Tân khi tham gia Chương trình Học bổng Trao đổi Sinh viên Quốc tế. Thanh Hải cho biết: “Tham gia chương trình này không chỉ tạo điều kiện cho mình nâng cao kiến thức chuyên môn thông qua các khóa học mà còn giúp bản thân phát triển đáng kể các kỹ năng giao tiếp. Do vậy, sau khi kết thúcchương trình, em dự định sẽ áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học được vào thực tế việc làm và nghiên cứu sau này, đồng thời sẽ chia sẻ kinh nghiệm để giúp các bạn sinh viên Việt Nam khác có thể tiếp cận với chương trình này một cách tốt nhất."