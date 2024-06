Doanh nghiệp an ninh mạng Nhật Bản ‘chốt đơn’ 23 nhân tài của trường ĐH Duy Tân

Những sinh viên đầu tiên thuộc dự án “Vườn ươm nhân tài an toàn – an ninh mạng” (Blue Rock) của Trường Đại học (ĐH) Duy Tân tại Đà Nẵng vừa được Công ty LLL (Nhật Bản) trực tiếp phỏng vấn và tuyển dụng.

Sau khi trực tiếp trao đổi, phỏng vấn với các bạn sinh viên, ông Ikawa Megumu, Giám đốc Công ty LLL - doanh nghiệp chuyên về an ninh mạng, chia sẻ rất bất ngờ vì trường ĐH Duy Tân tập hợp được đông đảo sinh viên có phẩm chất đặc biệt: thông minh, nhạy bén, kiên trì, nghiêm túc.

Ông Tanaka Yuto, Giám đốc Công ty Fore chia sẻ đặc thù của dự án Blue Rock là học rất nhiều cái mới, vừa học vừa làm, tính ứng dụng rất cao. Các bạn sinh viên đều có tinh thần học hỏi, tiếp thu tốt. Theo ông, những nhân tài công nghệ này đủ khả năng làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ lớn trong và ngoài nước.

Kết thúc buổi phỏng vấn, Công ty LLL trao thư xác nhận mong muốn tuyển dụng 23 sinh viên năm cuối trong dự án Blue Rock.

Dự án Blue Rock triển khai năm 2023, do ĐH Duy Tân cùng Công ty Cổ phần Suganuma và Công ty Cổ phần Fore (Nhật Bản) phối hợp thực hiện. Hai công ty đã tài trợ trường ĐH Duy Tân 1 phòng Lab về An ninh mạng bao gồm trang thiết bị nội thất, 20 bộ máy tính cấu hình cao, 40 màn hình, kèm theo một số phần mềm chuyên dụng, 1 server chuyên dụng và nhiều thiết bị mạng khác. Các chuyên gia của Fore cũng sẽ trực tiếp tham gia vào một số hoạt động giảng dạy về chuyên ngành An ninh mạng.

Trong khoá đầu tiên, 40 sinh viên ưu tú (năm 3 và năm 4) các ngành Kỹ thuật Mạng và An ninh Mạng, An toàn thông tin thuộc ĐH Duy Tân đã được lựa chọn để tham gia. Chương trình huấn luyện gồm các phần: Kiểm tra kiến thức đầu vào, đào tạo nâng cao kiến thức cơ bản, đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng Tấn công và Phòng thủ hệ thống mạng, huấn luyện kỳ thi CTF và tham gia các kỳ thi CTF quốc tế, tiếp tục tham gia các dự án thực tế do Công ty Fore cung cấp với tổng thời gian cho một khoá là 1 năm.

Sinh viên tham gia dự án sẽ được nhận một khoản hỗ trợ học bổng từ 400 - 800 USD/tháng và nhận trong vòng 6 tháng. Sau đó, tùy theo năng lực của từng sinh viên, Công ty Cổ phần Fore sẽ chọn lựa để tiếp tục trả lương như cho chuyên gia. Hoàn thành khóa huấn luyện này, các bạn sinh viên ĐH Duy Tân sẽ được Công ty Fore cấp chứng nhận và sẽ có cơ hội để đi làm việc tại Nhật Bản. Khóa thứ 2, dự án Blue Rock dự định sẽ đưa sinh viên năm 2, năm 3 tham gia.