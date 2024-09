Siêu bão YAGI giữ hàng loạt kỷ lục 'kinh hoàng' trên Biển Đông

TPO - Trong sáng nay (5/9), bão YAGI đã mạnh lên cấp 16, chính thức trở thành siêu bão trên Biển Đông, đồng thời là cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2024, tính đến thời điểm này. Đây cũng là cơn bão có thời gian tăng cấp nhanh nhất từng ghi nhận tại Biển Đông.

Vào 10 giờ sáng nay, tâm bão trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 490km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định trong 24 giờ tới (tính từ 10 giờ sáng 5/9), bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Đến 10 giờ sáng 6/9, tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía đông, cách Quảng Ninh khoảng 550km về phía đông đông nam, duy trì cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Sau khi qua đảo Hải Nam, Trung Quốc, bão suy yếu nhẹ do tác động với ma sát của đảo Hải Nam nhưng vẫn giữ cường độ rất mạnh. Đến 10 giờ sáng ngày 7/9, bão trên phía bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 120km về phía đông với cường độ mạnh tới cấp 13, giật cấp 16.

Trong chiều và tối 7/9, bão YAGI có thể đổ bộ đất liền với cường độ rất mạnh, đi sâu vào lãnh thổ nước ta rồi suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của siêu bão YAGI, hôm nay khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao 7-9m, vùng gần tâm bão 10-12m.

Từ khoảng trưa 6/9, vùng biển phía đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7.

Từ đêm 6/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17, biển động dữ dội, sóng cao 2-4m, sau tăng lên 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua 6-8m.

Từ gần sáng ngày 7/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14, khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11.

Cũng do ảnh hưởng của mưa lớn, từ đêm 6/9 đến sáng 9/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo nhận định của các chuyên gia, với việc bão YAGI mạnh lên cấp 16, đây là cơn bão mạnh nhất trên thế giới trong năm 2024 tính đến thời điểm hiện tại. Cũng là lần đầu tiên từ khi có dữ liệu thống kê, đây là cơn bão mạnh nhất phát triển trên Biển Đông.

Đáng lưu ý, chỉ trong vòng hơn 2 ngày, bão đã tăng 8 cấp khi vào Biển Đông, là cơn bão tăng cấp nhanh nhất trong khu vực này. Đài khí tượng của Trung Quốc nhận định, bão còn có thể tiếp tục mạnh lên cấp 17.

Các chuyên gia nhận định, bão YAGI có thể tương đương sức tàn phá của bão Wayne năm 1986, đi vào Thái Bình, Hà Nam Ninh với cường độ cấp 12 khiến 450 người thiệt mạng.

Bão YAGI hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi của Philippines, mạnh lên thành bão vào đêm 1/9 và đi vào Biển Đông vào sáng 3/9. Trước khi vào Biển Đông, bão tàn phá khu vực miền Bắc và miền Trung của Philippines, gây mưa lớn, gió giật mạnh, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Sau khi đi vào Biển Đông, nhờ điều kiện vô cùng thuận lợi với mặt biển ấm, đứt gió yếu và nguồn năng lượng dồi dào, YAGI được nhận định là cơn bão lịch sử ở Việt Nam.