Showbiz16/11: Ảnh cưới của Vân Hugo và chồng doanh nhân

TPO - Đám cưới của MC Vân Hugo và chồng doanh nhân dự kiến được tổ chức ngày 6/1/2024 tại Phú Quốc.

Ngày 16/11, MC Vân Hugo chia sẻ bộ ảnh cưới chụp tại Australia kèm lời nhắn ngọt ngào tới chồng - doanh nhân Đặng Cường: “Cảm ơn anh - người bạn sẽ mãi đồng hành cùng em trên chặng đường còn lại của cuộc đời này”.

Vân Hugo cho biết cô và chồng du lịch kết hợp chụp ảnh cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới. Dự kiến đám cưới của cô diễn ra ngày 6/1/2024 tại Phú Quốc. Nữ MC mong muốn tổ chức bữa tiệc riêng tư với sự tham gia của người thân, bạn bè.

Vân Hugo và doanh nhân Đặng Cường hẹn hò và chung sống gần ba năm trước khi tổ chức đám cưới. Cặp đôi đón con gái hồi tháng 5/2022.

Vân Hugo từng nói cuộc hôn nhân thứ hai đã thay đổi cô từ một phụ nữ nhiều tổn thương thành người vợ, người mẹ tràn đầy hạnh phúc. Cô nhận lời cầu hôn của chồng từ 2020 nhưng chưa tổ chức đám cưới ngay vì muốn ưu tiên sinh con, vun vén tổ ấm mới. Cô cũng muốn có nhiều thời gian chuẩn bị cho sự kiện trọng đại, đánh dấu bước ngoặt lớn trên hành trình yêu với doanh nhân Đặng Cường.

Diễn viên Thu Quỳnh mang bầu

Mới đây, diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ việc mang bầu lần hai. Cô đăng hình chụp phiếu siêu âm lên trang cá nhân đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc.

“Luật hấp dẫn là có thật chúng mình ạ. Khi anh Be kiên trì gửi tín hiệu muốn có em lên vũ trụ thì đến một ngày vô cùng đẹp trời, vũ trụ đã trả lời Be đầy ngọt ngào. Thật tuyệt. Chào mừng em bé bỏng đã đến với gia đình mình. Chúc Be của mẹ sẽ là một người anh thật ngầu nhé. Cả nhà yêu các con”, nữ diễn viên viết.

Rất nhiều đồng nghiệp như Lan Phương, Thanh Hương… và bạn bè thân thiết gửi lời chúc mừng nữ diễn viên.

Lê Dương Bảo Lâm đeo vàng nặng trĩu, mang 10 cọc tiền lẻ tới mừng cưới Puka - Gin Tuấn Kiệt

Sáng 16/11, lễ cưới của Puka - Gin Tuấn Kiệt diễn ra tại Đồng Tháp. Đông đảo nghệ sĩ Việt đã có mặt để chúc phúc cho đôi trẻ. Trong ngày trọng đại, cô dâu, chú rể diện áo dài đỏ truyền thống.

Lê Dương Bảo Lâm giữ vai trò MC trong tiệc cưới của đồng nghiệp. Anh mặc áo dài khăn đóng cùng phụ kiện là trang sức vàng. Hình ảnh nam diễn viên đeo vàng nặng trĩu cổ trở nên viral trên các nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ vậy, ở màn trao quà cưới cho cô dâu, chú rể, Lê Dương Bảo Lâm khiến quan khách tại bữa tiệc cười lớn khi mang một bao tiền lẻ gồm 10 cọc, với mệnh giá 2.000 đồng.

Angelababy xuất hiện giữa tâm điểm cấm sóng, bị chê hốc hác, xuống sắc

Ngày 16/11, QQ đưa tin tạp chí Grazia Singapore mới đây đã công bố Angelababy trở thành nhân vật trang bìa số 12. Đây là lần đầu Angelababy xuất hiện sau khi bị cấm phát ngôn, tạm dừng hoạt động nghệ thuật ở Trung Quốc vì đi xem show thoát y của Lisa tại câu lạc bộ Crazy Horse, Pháp.

Tuy nhiên, theo QQ, lần trở lại này của Angelababy không được đánh giá cao. Hình ảnh mới của ngôi sao sinh năm 1989 bị chê hốc hác, già, xuống sắc với phong cách kém lộng lẫy. "Nếu nhìn kỹ các bức ảnh, có thể thấy Angelababy rất gầy, thân hình thiếu sức sống, lộ rõ xương", QQ bình luận.

Kim Kardashian được vinh danh là Người đàn ông của năm

Ngày 15/11, tạp chí GQ công bố Người đàn ông của năm thuộc về Kim Kardashian. Cô là sao nữ duy nhất đạt danh hiệu này cùng ba người đàn ông khác là diễn viên Jacob Elordi, rapper Travis Scott và nhà thiết kế Tom Ford.

Sau khi GQ vinh danh Kim, nhiều người thắc mắc và cho rằng danh hiệu này không phù hợp với nữ diễn viên. Nhưng theo giải thích của tạp chí, Người đàn ông của năm không chỉ dành cho nam giới. Giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh cá nhân có ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực như giải trí, chính trị và cả thể thao.

Trước đó, GQ nhiều lần vinh danh phụ nữ thắng giải Người đàn ông của năm như Jennifer Aniston, Mila Kunis, Rihanna, Shailene Woodley, Gal Gadot, Serena Williams, Jennifer Lopez và gần nhất là Megan Thee Stallion.