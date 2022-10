Showbiz 8/10: Chấn thương của Hoa hậu Thiên Ân chưa hồi phục

TPO - Chấn thương ở cổ chân có thể là trở ngại khiến Thiên Ân không đạt 100% phong độ. Tuy nhiên, đại diện đến từ Việt Nam khẳng định nỗ lực để tiếp nối kỳ tích của Hoa hậu Thùy Tiên.

Chấn thương của Hoa hậu Thiên Ân chưa hồi phục

Hiện tại, Thiên Ân đang có mặt ở Indonesia tham gia cuộc thi Miss Grand International 2022. Khi diện trang phục cắt xẻ, Thiên Ân để lộ vết bầm tím ở cổ chân.

Chia sẻ với Tiền Phong, Thiên Ân cho biết cô bị tai nạn sau sơ khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Vết thương ở cổ chân khiến Thiên Ân gặp khó khăn trong quá trình tập luyện catwalk và trình diễn. Ngoài ra, vết thương gây mất thẩm mỹ, đau đớn khi cô đeo giày cao gót.

Chỉ 3 ngày sau đăng quang, Thiên Ân đã gấp rút lên đường sang Indonesia nên vết thương của cô chưa kịp hồi phục. Người hâm mộ trong nước lo lắng đó là trở ngại khiến Thiên Ân không đạt 100% phong độ.

Tuy nhiên đại diện đến từ Việt Nam khẳng định nỗ lực để tiếp nối kỳ tích của Hoa hậu Thùy Tiên.

Viên Vịnh Nghi bị tẩy chay

Chinatimes đưa tin ngày 6/10, quản lý fanpage lớn nhất của Vịnh Nghi trên Weibo tuyên bố ngừng hoạt động sau 24 năm. Các thành viên của nhóm fan cho rằng Hoa hậu Hong Kong không tôn trọng người hâm mộ, không có sự nhiệt tình với sự nghiệp đóng phim mà lợi dụng chuyện tình cảm để gây chú ý.

Mới đây, Viên Vịnh Nghi và ông xã Trương Trí Lâm đã tổ chức hôn lễ hoành tráng trên sân khấu của chương trình Anh trai vượt mọi chông gai. Trương Trí Lâm chia sẻ anh và bà xã về chung sống hơn 20 năm nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Nam diễn viên dự định khi anh 60 tuổi sẽ thực hiện một lễ cưới lớn để đền bù cho bà xã, nhưng anh đã quyết định thực hiện sớm kế hoạch.

Tuy nhiên, người hâm mộ của Viên Vịnh Nghi chê nữ diễn viên giả tạo, lấy đời sống riêng tư làm chủ đề trong các show giải trí. (XEM CHI TIẾT)

Tân Hoa hậu Hong Kong nợ nần

Ngày 8/10, tờ On đưa tin Hoa hậu Hong Kong 2022 Lâm Ngọc Vị tham gia sự kiện sau khi đăng quang. Người đẹp đã trả lời thắc mắc về đời sống riêng tư như vụ đánh ghen người thứ ba, các khoản nợ nần.

Theo On, Lâm Ngọc Vị đang mắc kẹt trong khoản nợ tín dụng lên tới 500.000 HKD (63.000 USD) nhưng không có khả năng chi trả. Nguyên nhân khiến Lâm Ngọc Vị gặp khó khăn kinh tế là do sự nghiệp của cô không có gì nổi bật, nhưng lại thích tiêu hoang. Vì thế, nhiều nguồn tin cho hay tân hoa hậu dự định dùng tiền thưởng sau đăng quang để thanh toán các khoản nợ.

Khi bị phóng viên hỏi về chuyện nợ nần, Lâm Ngọc Vị mất bình tĩnh. Tuy nhiên, cô phủ nhận đang mắc nợ và cho biết dùng khoản tiền thưởng để quyên góp vào quỹ TVB. (XEM CHI TIẾT)

Vua Charles đặt biệt danh cho Meghan

Trong cuốn sách The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown phát hành vào đầu tháng 10, tác giả Katie Nicholl tiết lộ Vua Charles III (khi đó còn là Thái tử Charles) từng đặt cho Meghan Markle biệt danh là Vonfram - hợp kim có khả năng chống vỡ tốt hơn kim cương và cứng hơn thép nhiều lần. Vua Charles III bị ấn tượng bởi sự cứng rắn và kiên cường của con dâu thứ thuở ban đầu tiếp xúc.

Theo Nicholl, tính cách đó của cựu diễn viên sinh năm 1981 thể hiện rõ trong lần xuất hiện chung đầu tiên cùng với Hoàng tử Harry, Hoàng tử William và Công nương Kate tại sự kiện Royal Foundation Forum ở London vào tháng 2/2018.

Biệt danh “Vonfram” cho thấy sự tôn trọng và yêu mến của Vua Charles III dành cho con dâu thứ vào 4 năm trước. Tuy nhiên, sau loạt biến cố bắt đầu từ sự kiện Harry và Meghan từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2020, không rõ vị quân vương còn gọi con dâu như vậy nữa không. (XEM CHI TIẾT)

Sơn Tùng M-TP lên tiếng vụ gọi anti-fan là lũ trẻ ranh

Sơn Tùng M-TP phát hành Sky Decade rạng sáng 7/10 để kỷ niệm một thập kỷ hoạt động trong giới giải trí. Nhưng chỉ ít giờ sau khi ra mắt, video intro dài 1 phút 24 giây khiến nam ca sĩ đối mặt nhiều bình luận tiêu cực. Theo một số khán giả, việc anh ví von anti-fan với "lũ trẻ ranh" là thiếu sáng suốt.

Sáng 8/10, chia sẻ với truyền thông, Sơn Tùng M-TP cho biết lời bài hát trong video intro chỉ là tuyên ngôn nghệ sĩ, khẳng định cái tôi của nam ca sĩ.

"Khi viết intro mới, tôi luôn để cho mình được là chính mình, thậm chí là không cần phải suy nghĩ quá nhiều về những thứ mà Tôi hay suy nghĩ khi làm nhạc. Tôi muốn Intro phải là một thứ gì đấy mạnh nhất, nó phải là một thứ gì đấy 'tôi' nhất, nó phải là tuyên ngôn của nghệ sĩ đó".

Theo nam ca sĩ, anh không để suy nghĩ của người khác làm cản đường và níu chân anh. Điều quan trọng là phải tỉnh táo trong các lựa chọn. (XEM CHI TIẾT)