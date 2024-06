Showbiz 5/6: Diễn viên hài Bắc Hải cầu cứu

TPO - Diễn viên hài Bắc Hải đăng đàn cầu cứu vì không đủ tiền trang trải cuộc sống.

Theo Bắc Hải, sau khi trải qua cơn bệnh thập tử nhất sinh, anh không có nhiều show diễn, chỉ sống dựa vào bán hàng online.

Mấy tháng gần đây, thời tiết nắng nóng khiến việc bán hàng gặp nhiều khó khăn, Bắc Hải và gia đình không còn tiền duy trì cuộc sống. Họ nợ hai tháng tiền nhà và một tháng tiền điện.

"Nếu không đóng tiền, chủ nhà sẽ lấy nhà lại và gia đình Bắc Hải không còn chỗ nương thân. Kính mong anh chị em đồng nghiệp và cả gia đình mình chung tay chia sẻ giúp Bắc Hải. Của ít lòng nhiều để gia đình Bắc Hải có chỗ nương thân. Vì con nhỏ nên Bắc Hải gạt bỏ hết sĩ diện của một nghệ sĩ mong cả nhà mình thương, chia sẻ, đùm bọc, thương yêu giúp gia đình Bắc Hải vượt qua kiếp nạn này để có chỗ ở ổn định”, Bắc Hải chia sẻ.

Được biết, số tiền nhà mà diễn viên Bắc Hải đang nợ là 5 triệu đồng và 2 triệu đồng tiền thuốc nam trị bệnh dài hạn.

Bắc Hải là diễn viên hài kỳ cựu, từng đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ như Bảo Chung, Hồng Tơ, Duy Phương... Anh được nhiều khán giả biết đến qua vai diễn thầy bói trong tiểu phẩm Thầy bói hết thời tại Gala Cười.

Giáng My gặp sự cố

Cuối tháng 5, Giáng My cùng nhóm bạn sang Mỹ du lịch. Tuy nhiên, chuyến bay vừa cất cánh được hai tiếng đã nhận thông báo trục trặc kỹ thuật, phải quay lại điểm xuất phát là sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Giáng My, ban đầu cô không nghĩ máy bay gặp sự cố nghiêm trọng cho tới khi cảm nhận cú tiếp đất rất mạnh. Cô và tất cả hành khách đều giật mình, biết vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm.

“Quay lại có nghĩa phải check out, đóng dấu mộc như một lần xuất cảnh, nhập cảnh rồi xếp hàng chờ nhận tiền đền bù. Quan trọng nhất lúc này là phân bổ thứ tự sang chuyến bay tiếp theo. Tôi và ba người bạn may mắn có chỗ ngồi để bay tiếp ngày hôm sau cùng giờ, hai thành viên còn lại đi chuyến bay khác”, Giáng My kể.

Giáng My cho biết cô cùng bạn bè quyết định dùng toàn bộ số tiền được bồi thường để đi ăn, giải trí lấy lại tinh thần.

“Trong mọi tình huống ngặt nghèo chúng tôi vẫn đề cao tinh thần lạc quan và thầm cảm ơn năng lượng thiện lành biến chuyện lớn thành nhỏ. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi có một hành trình tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương”, Giáng My viết.

Việt Trinh kể bị trầm cảm, phải điều trị thời gian dài

Trong clip được chia sẻ, Việt Trinh kể về việc từng bị trầm cảm cách đây 2 năm. Nữ diễn viên cho biết cô đã suy nghĩ rất lâu trước khi chia sẻ thông tin này.

Theo Việt Trinh có nhiều biểu hiện cho thấy một người mắc bệnh trầm cảm. Họ có thể lo lắng, sợ hãi mọi thứ xung quanh như tiếng ồn, đám đông… Với Việt Trinh, cô bị trầm cảm thể sợ bệnh tật. Có tuần lễ cô đi khám 2-3 lần.

"Sau dịch COVID-19, cuộc sống khó khăn, tôi thấy nhiều người bị stress và bản thân tôi cũng bị trầm cảm vào năm 2022. Căn bệnh trầm cảm rất kinh khủng, lúc nào tôi cũng lo lắng, sợ đủ thứ.

Tôi đi khám bác sĩ tâm lý được chẩn đoán bị trầm cảm. Tôi đã phải uống thuốc điều trị suốt một năm rưỡi. Sau đó tôi ổn và bác sĩ cho ngừng thuốc. Tuy nhiên, 6 tháng sau tôi bị lại và hiện tại vẫn đang uống thuốc”, Việt Trinh cho hay.

Những chia sẻ của Việt Trinh nhận được nhiều sự đồng cảm, thấu hiểu của khán giả. Số đông cho rằng không nên chủ quan trước những biểu hiện của trầm cảm, cần sớm phát hiện và điều trị kịp thời.