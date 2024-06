Showbiz 4/6: Quỳnh Lương bàn về hôn nhân của Xoài Non

TPO - Quỳnh Lương khiến một số khán giả bức xúc khi đăng clip bàn về hôn nhân của Xoài Non và Xemesis.

Ngày 3/6, Quỳnh Lương đăng clip chia sẻ về chuyện hôn nhân của Xoài Non và Xemesis. Đáng nói, ngay ở phần mở đầu, Quỳnh Lương đã đề cập tới ồn ào đổ vỡ của cặp đôi này.

“Người trong cuộc chưa lên tiếng nhưng người ngoài nói rất nhiều. Tôi có xem một clip nói rằng chuyện đổ vỡ của Xoài Non là không môn đăng hậu đối, tôi nghĩ đúng đấy. Còn nhận định đổ vỡ do Xoài Non ít học thì vô lý lắm”, Quỳnh Lương nói.

Theo Quỳnh Lương, hôn nhân đổ vỡ có hàng nghìn lý do, không phải vì đối phương ít học mới dẫn đến kết cục đó.

“Nếu chuyện đổ vỡ của Xoài Non là thật đi chăng nữa thì với những người học cao, hiểu rộng có nên lấy học thức ra để nói không? Không đáng đâu. Nếu bạn hơn người ta ở học thức, kinh nghiệm, bằng cấp thì phải đưa ra lời khuyên, động viên, an ủi chứ? Tại sao lại lôi việc học của người ta ra để đánh giá vì ít học nên mới đổ vỡ? Chẳng lẽ bây giờ do cãi nhau bằng hằng đẳng thức, Xoài Non không biết nên anh Hiếu mới chia tay. Là người ngoài không thể dùng góc nhìn phiến diện như thế được", Quỳnh Lương chia sẻ.

Nhiều khán giả đồng tình với quan điểm của Quỳnh Lương khi cô cho rằng không nên bàn tới chuyện học vấn trong đổ vỡ hôn nhân. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả phản ứng nữ diễn viên không nên đề cập tới câu chuyện này khi người trong cuộc chưa lên tiếng.

Trước phản ứng của dư luận, Quỳnh Lương đáp trả: “Tôi đang nói ở góc độ người trong cuộc chưa lên tiếng xác nhận nên các bạn đừng lôi chuyện học vấn vào bàn luận, chứ không bàn tán gì”.

Huyền Lizzie bị nhắc nhở mặc phản cảm

Ngày 4/6, Huyền Lizzie chia sẻ loạt khoảnh khắc đón sinh nhật sớm trên du thuyền. Theo đó, nữ diễn viên cùng thổi nến và tiệc tùng với nhóm bạn thân gồm NSƯT Việt Anh, diễn viên Lã Thanh Huyền, Quỳnh Nga, B Trần, MC Thái Dũng…

Trong khi mọi người mặc quần áo hoặc váy dự tiệc, Huyền Lizzie diện bikini trắng và váy lưới xuyên thấu bên ngoài. Trang phục này khiến cô bị khán giả nhắc nhở vì thiếu tế nhị và phản cảm.

Trong một số video được đăng tải trên mạng xã hội, du thuyền Huyền Lizzie tổ chức sinh nhật còn có nhiều quan khách gồm cả người lớn và trẻ em, không riêng hội bạn thân nghệ sĩ. Vì thế, việc nữ diễn viên mặc quá gợi cảm được cho là không phù hợp.

“Tất cả đều rất đẹp mỗi trang phục của Huyền Lizzie hơi phản cảm”, “Huyền Lizzie nên tiết chế và chọn trang phục phù hợp hơn”, “Du thuyền còn nhiều quan khách, không gian khá sang trọng nên việc Huyền Lizzie mặc bikini với váy xuyên thấu là thiếu tế nhị”… là một số bình luận của khán giả.

Diện mạo khác lạ của tài tử Lý Hùng

Mới đây, tài tử Lý Hùng đăng tải một số hình ảnh với diện mạo khác lạ trên trang cá nhân. Lý Hùng cho biết đây là bộ ảnh nghệ thuật anh mới thực hiện.

“Mọi người thấy tôi nên để râu lại như trong hình không? Lâu lắm rồi tôi mới có bộ ảnh nghệ thuật như vậy. Tôi sẽ khoe dần cùng mọi người”, Lý Hùng chia sẻ.

Lý Hùng cho biết thêm thời gian gần đây anh giảm cân nên từ gương mặt đến vóc dáng có phần gọn gàng hơn.

Bên dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp, khán giả hết lời khen ngợi và gợi ý Lý Hùng nên giữ phong cách trẻ trung này.

“Đẹp, sang, nam tính và hoàn hảo anh ạ”, “Bộ ảnh đẹp quá”, “Nên để tóc và râu như hình anh nhé”, “Đẹp quá anh. Thích nét phong tình lãng tử này”, “Đẹp quá anh ơi. Để râu nhìn lãng tử và đẹp”…