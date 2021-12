Showbiz 28/12: Hoa hậu Trúc Diễm ly hôn doanh nhân John Từ sau 6 năm gắn bó

TPO - Trúc Diễm cho biết, cô và doanh nhân John Từ ly hôn sau 2 năm nỗ lực hàn gắn những bất đồng cá nhân mà không thể có cách cứu vãn.

Hoa hậu Trúc Diễm ly hôn doanh nhân John Từ sau 6 năm gắn bóTrưa 28/12, Trúc Diễm chủ động công bố thông tin đã ly hôn doanh nhân John Từ. Cả hai vợ chồng cô nỗ lực nhưng vì bất đồng cá nhân, không thể cứu vãn cuộc hôn nhân 6 năm. "Lời này không hoàn dễ dàng nhưng sau 2 năm nỗ lực hàn gắn những bất đồng cá nhân mà không thể có cách cứu vãn. Hôm nay, Diễm và John xin thông báo chúng tôi đã chính thức ly hôn. Tuy rất buồn đều tin rằng đây là quyết định tốt nhất. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt trong cuộc sống. Tuy không cùng nhìn về một hướng nhưng vẫn sẽ cầu chúc những điều tốt nhất cho nhau", cô chia sẻ. Trúc Diễm không chia sẻ thêm cụ thể về những bất đồng của cả 2 để để giữ sự riêng tư cá nhân cũng như hai bên gia đình.

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, từng đạt á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005, đoạt giải Hoa hậu Thời trang tại Hoa hậu Trái Đất 2007, lọt top 15 của Hoa hậu Quốc tế 2011. (Theo Vietnamnet)

NSƯT Minh Sang qua đời

Theo tin từ đạo diễn Thanh Hiệp, NSƯT Minh Sang- cựu diễn viên của đoàn Cải lương Hương Tràm (Cà Mau) đã qua đời vào tối ngày 27/12 tại nhà riêng, sau thời gian điều trị bệnh gan và bị xuất huyết não. NSƯT Minh Sang tên thật là Đỗ Thượng Sơn, sinh năm 1946 tại Sài Gòn. Tuy nhà nghèo nhưng có năng khiếu về sân khấu nên ngay từ nhỏ, Minh Sang đã được các thầy đờn ca cổ chỉ dẫn về ca diễn. Năm 14 tuổi, Minh Sang đã được các ông bầu tạo cơ hội để đứng trên sân khấu, diễn chung với nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Hồng Nga, Phương Bình, Văn Hường… (XEM CHI TIẾT)

Hỗn loạn thông tin, phía NSND Công Lý cho biết chưa xác nhận tham gia Táo Quân

Phía NSND Công Lý cho biết vẫn đang chờ thông tin từ phía lãnh đạo đài truyền hình Việt Nam về kế hoạch tham gia Táo Quân 2021. Hiện tại, NSND Công Lý đang theo phác đồ điều trị của các bác sĩ và chuyên gia trị liệu và chưa từng đến tập chương trình Táo quân năm nay như một số thông tin đăng tải. Trong thời gian qua, nghệ sỹ Công Lý chỉ lên Nhà hát Kịch Hà Nội nơi anh đang công tác để gặp mặt một số anh em đồng nghiệp. Về bức ảnh được nghệ sỹ Vân Dung đăng tải vào tối 26/12, đại diện của NSND Công Lý cho biết đây là bức ảnh cũ chụp từ trước nên đã gây ra hiểu lầm. (XEM CHI TIẾT)

Bảo Thanh tiết lộ cách ông xã 'trồng cây si' tán tỉnh

Mới đây, nữ diễn viên Bảo Thanh đã tham gia đêm gala chương trình “Hãy yêu nhau đi” sau thời gian dài vắng bóng để sinh con thứ hai và chăm sóc gia đình. Đặc biệt, chương trình còn có cả sự góp mặt của chồng Bảo Thanh. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên “Về nhà đi con” chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Khi được MC Thành Trung đặt câu hỏi dựa trên kinh nghiệm của bản thân, theo Bảo Thanh tín hiệu như thế nào từ một chàng trai khiến các cô gái tin đó là người đàn ông của mình và nên lựa chọn. Nữ diễn viên lập tức trả lời: “Theo em không có gì khác ngoài việc chúng ta có thể trò chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ. Chồng em ngày xưa tốn không biết bao nhiêu tiền thẻ nạp điện thoại để gọi điện tán em. Lúc ấy không dịch bệnh giãn cách gì đâu nhưng không dám gặp nên gọi điện suốt. Nói chuyện rất lâu, rất dài, theo em nhớ là nói chuyện lan man mấy tiếng đồng hồ mà đến giờ nghĩ lại không biết có chuyện gì mà nói lâu như thế. Tức là nếu chúng ta nói được chuyện với nhau không thấy chán tức là người của mình đây rồi". (XEM CHI TIẾT)

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp diễn show đầu tiên sau khi giành kỷ lục Guinness

Vào tối ngày 27/12, 2 anh em “Hoàng tử Xiếc” Giang Quốc Cơ- Giang Quốc Nghiệp đã có show diễn đầu tiên sau khi chinh phục đỉnh cao mới- giành kỷ lục Guinness “Chồng đầu leo 100 bậc thang trong 53 giây”. Theo Quốc Nghiệp cho biết do phải tới ngày 3/1/2022 cả 2 anh em mới có chuyến bay về Việt Nam nên trong những ngày còn lưu lại Tây Ban Nha, 2 anh em đã nhận đi trình diễn tại một số chương trình đón năm mới. “Việc lập kỷ lục mới thực sự là áp lực với chúng tôi vì so với kỷ cũ được xác lập 5 năm về trước, lần kỷ lục này chúng tôi gặp khó khăn hơn rất nhiều. Sức khoẻ, độ dẻo dai đã giảm xuống và mục tiêu lần này phải vượt qua kỷ lục lần trước khiến 2 anh em lo lắng rất nhiều. May mà chúng tôi đã vượt qua nỗi lo đó để giành chiến thắng một lần nữa”. (XEM CHI TIẾT)

Ba 'mẹ con' NSND Thu Hà bất ngờ gặp gỡ ông Sinh 'Hương vị tình thân'

Bức hình hội ngộ của bà Bạch Cúc (NSND Thu Hà) Hướng Dương Ngược Nắng cùng hai “con gái” Hồng Diễm và Quỳnh Kool đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ. Đặc biệt, trong ảnh còn có sự hiện diện của NSƯT Võ Hoài Nam. Chia sẻ trên trang cá nhân, diễn viên Hồng Diễm gây tò mò khi viết: “Gia đình mới… Mẹ Cúc của chúng con đào hoa quá!”. Đáng chú ý, các diễn viên chụp hình ở quán bún riêu bà Nga béo trong Thương ngày nắng về. NSƯT Thanh Quý trong vai bà Nga cũng lấp ló ở phía sau. (XEM CHI TIẾT)

Romeo trở thành người con giàu nhất của vợ chồng Beckham

Hồi đầu tháng, Romeo Beckham thông báo đã ký hợp đồng dài hạn với thương hiệu thể thao Puma. Một nguồn tin tiết lộ với The Sun, cầu thủ 19 tuổi được trả 1,2 triệu bảng Anh (36,8 tỷ đồng) cho thỏa thuận trở thành gương mặt toàn cầu mới của Puma. “Cậu ấy là người con giàu nhất trong gia đình Beckham hiện tại và giống như cha, cậu ấy đang trên đà nhanh chóng trở thành siêu sao”, nguồn tin nói. (XEM CHI TIẾT)