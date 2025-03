Showbiz 27/3: Gia đình NSND Thanh Tuấn cảnh báo

TPO - Đại diện gia đình NSND Thanh Tuấn lên tiếng khi xuất hiện tình trạng kêu gọi từ thiện, quyên góp tiền cho nam nghệ sĩ chữa bệnh.

Ngày 27/3, đại diện NSND Thanh Tuấn lên tiếng đính chính về tình trạng kêu gọi từ thiện cho nam nghệ sĩ trên mạng xã hội.

“Gia đình NSND Thanh Tuấn chưa có bất kỳ một sự kêu gọi hỗ trợ nào nên mong khán giả cẩn thận, đừng để đối tượng xấu lợi dụng”, đại diện NSND Thanh Tuấn cho hay.

Đại diện NSND Thanh Tuấn cũng thông tin nam nghệ sĩ đã thực hiện ca mổ tim vào tối 26/3. Hiện, các bác sĩ vẫn theo dõi và đưa ra các phác đồ điều trị tiếp theo.

“Xin chân thành cám ơn những lời hỏi thăm động viên của khán giả dành cho NSND Thanh Tuấn những ngày qua”, đại diện NSND Thanh Tuấn chia sẻ.

NSND Thanh Tuấn nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào chiều 25/3. Ông bị hôn mê sau cơn đau tim tái phát.

Cách đây ít ngày, nam nghệ sĩ vẫn hoạt động năng nổ, tham gia tiệc mừng 3 năm thành lập trung tâm dạy ca vọng cổ.

Đầu tháng 3, khi được hỏi thăm về sức khỏe, nghệ sĩ Thanh Tuấn cho biết ông vẫn khỏe, đi show và dạy học bình thường. “Do đợt này, Thanh Tuấn muốn dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi nên ít cập nhật hình ảnh, video và những hoạt động của tôi”, NSND Thanh Tuấn viết.

MC Lại Văn Sâm đính chính

Tối 26/3, chương trình We Are The Wall - 30 năm Bức Tường diễn ra tại Hà Nội. Đêm nhạc không chỉ tái hiện lại lịch sử đáng ngưỡng mộ của Bức Tường mà còn viết lại thanh xuân rực rỡ của nhiều thế hệ khán giả.

Ca sĩ Việt Lâm cùng các thành viên thể hiện loạt ca khúc quen thuộc của Bức Tường thời kỳ đầu như Bông hồng thủy tinh, Tâm hồn của đá, Niềm tin cho cát bụi...

Trong clip phát sóng tại chương trình, MC Lại Văn Sâm đính chính thông tin liên quan ban nhạc Bức Tường. Nam MC khẳng định thành công của chương trình truyền hình SV96 và các năm sau có sự góp sức mạnh mẽ của Bức Tường.

“Ở cuốn sách của Trần Lập, Bức Tường có nói tôi là người giúp các bạn bước ra ánh sáng. Tuy nhiên không phải vậy, nếu không có tôi, ban nhạc vẫn sẽ bước ra ánh sáng bình thường. Chỉ có điều đúng dịp đó, chúng tôi đã gặp gỡ và có nhân duyên, tạo nên những trái ngọt sau đó”, MC Lại Văn Sâm nói.

MC Lại Văn Sâm cũng cho rằng điểm nổi bật trong âm nhạc của Bức Tường là tính trí tuệ, mỗi ca khúc của họ đều có ý tưởng và thông điệp. “Nhiều thế hệ yêu mến, theo dõi Bức Tường trong suốt ba thập kỷ qua cho thấy đó không chỉ là sự ảnh hưởng từ những người đi trước mà họ bị hấp dẫn bởi chính những gì ban nhạc này mang lại”, MC Lại Văn Sâm chia sẻ.