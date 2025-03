Showbiz 26/3: Phim Việt giờ vàng gây tranh cãi vì đổi diễn viên

TPO - Khán giả phản ứng, bình luận trái chiều khi ê-kíp phim “Cha tôi người ở lại” đổi diễn viên đóng vai Thảo.

Từ tập 18, nhân vật Thảo trong phim Cha tôi người ở lại do diễn viên Thanh Huế thủ vai. Tuy nhiên, tạo hình của nhân vật khi lên sóng bị phản ứng. Nhiều khán giả cho rằng Thanh Huế không phù hợp với vai Thảo, có nhiều nét khác biệt so với nhân vật trước đó. Hơn nữa, Thanh Huế già dặn hơn so với An (Ngọc Huyền đảm nhận) khiến cả hai không giống đôi bạn thân cùng lứa tuổi.

“Thích Thảo cũ cơ. Đổi diễn viên nhìn không giống bạn, giống cô cháu”, “Đề nghị đạo diễn trả lại diễn viên đóng Thảo hồi cấp 3”, “Thay thì thay toàn bộ diễn viên chứ, người thay người không xem bị đứt mạch cảm xúc, hơi khó chịu”, “Vai Thảo trưởng thành chọn diễn viên không hợp”, “Dù có thay đổi cũng không thể khác nhau quá như vậy chứ đạo diễn”, “Sau 6 năm, mắt Thảo từ 1 mí sang 2 mí và đã hết cận”, “Cứ thay diễn viên kiểu đó mất hứng xem”… là một số bình luận của người xem.

Ngoài ra, một số khán giả cho rằng Thanh Huế bị đóng đinh với vai Tuyết nương tử trong phim Độc đạo. Đây cũng là trở ngại khi nữ diễn viên đảm nhận vai mới.

MC Mai Ngọc ở tháng cuối thai kỳ

MC Mai Ngọc chia sẻ một số khoảnh khắc ở tháng cuối của thai kỳ, khẳng định bản thân đã sẵn sàng làm mẹ.

“35 tuổi mới chuẩn bị bước vào thiên chức làm mẹ, nên làm gì cũng cẩn thận và kỹ lưỡng. Chắc do khi người ta nhiều tuổi, không còn sự bồng bột, hay quá nhiều năng lượng nữa. Chỉ muốn mọi thứ nhẹ nhàng và chắc chắn. Rón rén từng bước để tận hưởng và không bỏ quên bất kỳ khoảnh khắc nào", Mai Ngọc chia sẻ.

Kể từ sau kết hôn lần hai, MC Mai Ngọc thoải mái hơn khi chia sẻ chuyện riêng tư. Cô thường xuyên cập nhật hình ảnh và hành trình mang bầu từ các thói quen, lịch trình sinh hoạt, chế độ ăn uống, tập luyện. Mai Ngọc cho biết do duy trì thói quen tập thể dục, cô thấy khỏe từ bên trong, không bị thay đổi quá nhiều về vóc dáng.

"Mỗi ngày trôi qua lại thấy thêm yêu và gắn bó với chiếc bụng này quá, làm việc cả đời nhưng bầu chỉ có 1, 2 hoặc nhiều là 3 (hiếm có 4-5 lần). Nên Ngọc đã quyết định sẽ ưu ái bản thân thời gian này. Tạm nghỉ bớt công việc, dành thời gian nghiên cứu và học các kiến thức mang bầu và làm mẹ. Với Ngọc, làm mẹ cũng là một sự nghiệp vô cùng quan trọng. Biến 9 tháng 10 ngày mang bầu là khoảng thời gian thật đẹp, với một cơ thể xinh đẹp, khỏe mạnh cả bên trong và bên ngoài", cô cho hay.

Dương Hoàng Yến đính chính

Sáng 26/3, Dương Hoàng Yến lên tiếng khi xuất hiện tin đồn ác ý sau biến cố sức khỏe.

“Tôi đã chết đâu mà chia buồn rồi tạm biệt. Đừng trù tôi, tôi sợ lắm. Tôi bị liệt dây thần kinh thôi và giờ đã khoẻ nhiều rồi”, Dương Hoàng Yến bức xúc.

Trước đó, Dương Hoàng Yến cho biết cô gặp biến cố sức khỏe, liệt dây thần kinh số 7, phải nhập viện điều trị.

Theo lời kể của nữ ca sĩ, sự việc bất ngờ xảy ra trong quá trình cô tham gia ghi hình một chương trình cùng diva Mỹ Linh. Ban đầu, Dương Hoàng Yến không hề nhận ra sự bất thường cho đến khi được đàn chị nhắc nhở về biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt.

Sau khi phát hiện bệnh, Dương Hoàng Yến tức tốc bay ra Hà Nội để điều trị và châm cứu. Cô xem biến cố này là lời nhắc nhở bản thân cần đặt sức khỏe lên hàng đầu. Hiện tại, Dương Hoàng Yến hồi phục, mặt không còn bị lệch.