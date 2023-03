Showbiz 26/3: Khách dự đám cưới hào môn của Linh Rin - Phillip được tặng hàng hiệu

TPO - Những người đàn ông độc hại trên phim Việt, người đàn ông bị đánh vì ghép video hôn Địch Lệ Nhiệt Ba, Đàm Vĩnh Hưng có gì để tự xưng là ông hoàng?... là những tin tức đáng chú ý ngày 26/3.

Hot girl Huyền Baby cùng chồng doanh nhân là hai trong số khách mời có mặt tại đám cưới hào môn của Linh Rin - Phillip Nguyễn, tổ chức tại Manila, Philippines hôm 23/3.

Mới đây khi chia sẻ hình ảnh trong buổi tiệc tối, Huyền Baby hé lộ những món quà hai vợ chồng cô nhận được từ cặp tân lang – tân nương là khăn lụa và ví da cao cấp của thương hiệu xa xỉ có giá lần lượt là 450 USD (gần 11 triệu đồng) và 595 USD (khoảng 14 triệu đồng).

Trên mỗi hộp quà, Linh Rin và Phillip Nguyễn ghi lời cảm ơn bằng tiếng Anh: "Gửi Ninang (mẹ đỡ đầu) Huyền/ Ninong (cha đỡ đầu) Huy. Cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây trong ngày đặc biệt của chúng tôi".

Trước đó, trên trang cá nhân, Linh Rin cho biết cô chọn vợ chồng Huyền Baby là cha mẹ đỡ đầu khi đứa con đầu tiên của cô chào đời.

“Cảm ơn cuộc sống đã đưa tới chúng ta một tình bạn đẹp và những phút giây gặp gỡ vui vẻ. Em Linh và Phillip rất vui và hạnh phúc khi có hai người hiện diện với vai trò là cha mẹ đỡ đầu trong ngày trọng đại của Phillip và Linh”, Linh Rin viết.

Về phía Huyền Baby, cô nhắn: "Cảm ơn hai vợ chồng anh Phillip và em Linh đã tin tưởng gửi gắm vợ chồng Huyền làm ba mẹ đỡ đầu cho em bé tương lai trong ngày trọng đại của mình”.

Vợ chồng Linh Rin - Phillip Nguyễn từng chia sẻ họ tốn hơn 2 tỷ đồng mua quà và tự lựa chọn, gói đồ tặng hơn 500 khách tham dự hôn lễ tại Philippines – quê nhà chú rể.

Những người đàn ông độc hại trên phim Việt

Ông Công và ba người con trai trong “Dưới bóng cây hạnh phúc” hội tụ đủ tính cách khiến người ta “tăng xông”. Nhiều câu chuyện xuất phát từ những người đàn ông trong gia đình này bị khán giả đánh giá nặng nề, tiêu cực.

Dưới bóng cây hạnh phúc xoay quanh câu chuyện gia đình ông Công (NSND Quốc Trị) với ba cậu con trai: Tố (NSƯT Bùi Như Lai), Đạt (Mạnh Hưng) và Danh (Anh Vũ). Mỗi người trong gia đình đều trái tính, trái nết, xảy ra không biết bao nhiều tình huống oái oăm, khiến cô con dâu tận tâm, biết suy nghĩ cho gia đình phải uất ức, bao đêm khóc thầm. (Đọc chi tiết)

Người đàn ông bị đánh vì ghép video hôn Địch Lệ Nhiệt Ba

Ngày 26/3, theo Yahoo, Hồng Lượng (34 tuổi), nhà sáng tạo nội dung trên Douyin, thường xuyên sản xuất video được chỉnh sửa tỉ mỉ, lồng ghép bản thân vào các bộ phim truyền hình đã xảy ra xích mích với fan của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cụ thể, người này đã ghép cảnh anh và mỹ nhân Tân Cương khóa môi trên xe ôtô và đặt tiêu đề “Tình yêu của Nhiệt Ba”. Thực chất, đây là cảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hôn Dương Dương được cắt từ bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh (You Are My Glory). (Đọc chi tiết)

Cha đột ngột qua đời, nghệ sĩ Võ Minh Lâm vẫn lên sân khấu trước khi về chịu tang

Theo thông tin từ đạo diễn Thanh Hiệp, nghệ sĩ cải lương Duy Sơn bị đột quỵ và đột ngột qua đời vào tối 25/3 tại nhà riêng ở TP Cần Thơ. Tuy nhiên, con trai ông - nghệ sĩ Võ Minh Lâm vẫn ở lại TPHCM thực hiện xong đêm diễn ngày 26/3 mới về chịu tang cha. (Đọc chi tiết)

Đàm Vĩnh Hưng có gì để tự xưng là ông hoàng?

Nếu đúng kế hoạch, ít nhất phải đến năm sau khán giả mới có cơ hội thưởng thức Hào quang rực rỡ - The King - phim điện ảnh đầu tiên kể lại cuộc đời Đàm Vĩnh Hưng, từ lúc còn là thợ cắt tóc đến lúc trở thành ngôi sao làng nhạc Việt.

Thế nhưng, dự án sớm gây ồn ào ngay từ buổi họp báo ra mắt. Hàng loạt thông tin khiến khán giả tò mò, từ chuyện Trấn Thành khóc lóc, chuyện Lệ Quyên bên tình trẻ, chuyện Hương Giang kém duyên trên thảm đỏ…

Trên tất cả, câu hỏi đặt ra là Đàm Vĩnh Hưng có gì để tự xưng là “ông hoàng”. Và liệu rằng nam ca sĩ có cần thiết phải làm phim về cuộc đời, khi mà gần đây anh liên tục ra sản phẩm nhưng chẳng có mấy ai quan tâm? (Đọc chi tiết)