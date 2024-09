Showbiz 17/9: Cháu trai Phi Thanh Vân cao 1,79 m, từng giành HCV SEA Games

TPO - Phi Thanh Vân cho biết cháu trai cô đang là vận động viên chuyên nghiệp sinh hoạt tại CLB bơi Phú Thọ. Ngoài giờ tập luyện, Khang Dũng tham gia học văn hóa cùng thành viên khác.

Cháu trai vận động viên cao 1,79 m của Phi Thanh Vân

Gần đây, Phi Thanh Vân chia sẻ hình ảnh cháu trai Nguyễn Khang Dũng, học sinh lớp 12, giành nhiều huân chương, giải thưởng bơi lội cấp thành phố. Chia sẻ với Tiền Phong, nữ diễn viên cho biết Khang Dũng cao 1,79 m, hiện sinh hoạt tại câu lạc bộ bơi Phú Thọ TPHCM.

"Khang Dũng được gia đình định hướng theo con đường bơi lội từ khi lên năm. Cháu mất khoảng bốn năm tập luyện, sau đó tham gia thi đấu chuyên nghiệp. Quá trình từ lúc đưa bé đi học bơi đến khi tranh giải vất vả và tốn nhiều công sức", Phi Thanh Vân nói.

Phi Thanh Vân cho biết lần đầu Khang Dũng nhận huy chương là cuộc thi bơi cấp quận. Lúc đó, Khang Dũng 10 tuổi. "Khang Dũng được các huấn luyện viên chỉ dẫn nhiệt tình. Cộng với sự cố gắng, Khang Dũng giành phần lớn giải thưởng cấp quận, thành phố. Khang Dũng còn tham gia thi đấu quốc gia và giành huy chương vàng hạng mục đồng đội tại SEA Games lần thứ 32", Phi Thanh Vân nói thêm.

Bận rộn việc học và tập luyện thể thao, Khang Dũng ra khỏi nhà lúc 6h sáng, về nhà lúc tối muộn. Lúc tham gia giải đấu lớn ở thành phố hoặc thi đấu ở tỉnh, cháu trai của Phi Thanh Vân không về nhà, tập trung sinh hoạt cùng vận động viên khác.

Phi Thanh Vân cho biết cháu trai của cô là vận động viên chuyên nghiệp, đang nhận lương từ câu lạc bộ bơi. Ngoài giờ tập luyện, Khang Dũng học văn hóa giống các vận động viên khác.

"Khang Dũng chịu khó học văn hóa, song song tập luyện bơi. Việc phân bổ thời gian gây khó khăn cho cháu thời gian đầu, may mắn cháu thích nghi được. Cháu đang phấn đấu tập luyện, trau dồi để đạt được thành tích tốt hơn", Phi Thanh Vân chia sẻ thêm.

Tết ở làng trẻ em SOS

Chiều 16/9, thí sinh Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam có chuyến thăm, tặng quà và giao lưu với trẻ em tại Làng trẻ SOS TPHCM. Ban tổ chức dành tặng 20 triệu đồng, 200 phần quà và 50 suất học bổng tiếng Anh.

Trong buổi gặp gỡ, trẻ em tại làng SOS tỏ ra vui mừng trước sự xuất hiện của các thí sinh. Không khí náo nhiệt giúp các bé nhiệt tình chơi đùa, giao lưu cùng thí sinh hoa hậu.

Nhân dịp Tết Trung thu và đón chào năm học mới, BTC và đơn vị đồng hành, các thí sinh đã tặng quà cho các em tại Làng trẻ SOS. Cùng với đó là những suất học bổng tiếng Anh được trao cho các em có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua.

Sau khi giao lưu cùng các bé, thí sinh dành thời gian thăm các bà mẹ trong làng trẻ em SOS. Những bà mẹ là người nuôi dạy các bé để trở thành công dân tốt đóng góp những điều tốt đẹp cho xã hội.

Buổi gặp gỡ trẻ em và các bà mẹ là dịp để thí sinh thể hiện tình yêu thương, san sẻ niềm vui, hạnh phúc và nguồn năng lượng tích cực. Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của cuộc thi để BTC đánh giá và chấm điểm các thí sinh tại cuộc thi.

Ca sĩ Khánh Linh chia sẻ về cố nhạc sĩ Ngọc Châu

Ngày 16/9, ca sĩ Khánh Linh có chia sẻ dài về anh trai - cố nhạc sĩ Ngọc Châu - cùng những kỷ niệm dịp Tết trung thu.

Cô viết: "Em còn nhớ hồi em học cấp 1, bố mẹ bận cửa hàng, cộng thêm đã lớn tuổi nên em thường thơ thẩn chơi ở nhà. Niềm vui của em là chơi với búp bê, lấy chiếc ô rồi căng màn chùm lên làm một cái nhà để chui ra chui vào. Hồi đó, mê mẩn các bộ phim hoạt hình nhưBeauty and the beast, Cinderella, Peter Pan, video ca nhạc của Micheal Jackson vì hình ảnh sinh động và đặc biệt là âm nhạc trong phim. Tất cả bộ phim đó đều do anh trai của em mang về và bật cho em xem".

Khánh Linh nhớ kỷ niệm được anh trai dắt lên phố Hàng Mã chơi Trung thu. Nam nhạc sĩ chen vào các hàng để em gái được xem những gian hàng bày đồ trung thu, tận hưởng không khí náo nhiệt. Với cô, đó là ấn tượng tuổi thơ sâu sắc.

Theo Khánh Linh, cố nhạc sĩ Ngọc Châu là người ấm áp, yêu thương cô và dành cho em gái cả thế giới âm nhạc.

“Ngày bé, em vẫn nhớ buổi trưa không ngủ, hôm ấy không phải đi học, anh bảo anh hát cho nghe bài hát trên đài phát thanh. Giai điệu ‘Em đưa cơm cho mẹ đi cày’ lần đầu tiên em biết đến là được anh hát cho nghe. Tiếng hát ấy em vẫn nhớ mãi. Ai nói đứa trẻ 4 tuổi không nhớ gì? Em là đứa trẻ đó, vẫn luôn nhớ mãi những điều không bao giờ mất đi. Hôm nay là ngày anh ra đời, em muốn nhớ đến anh, về những kỷ niệm đẹp không bao giờ phai dấu", Khánh Linh chia sẻ.

Chia sẻ của Khánh Linh nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Nhiều người không khỏi xót thương và tiếc nuối khi nam nhạc sĩ qua đời.

Siêu mẫu Anh Thư đáp trả

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Anh Thư bức xúc khi bị một tài khoản tố cô từng “đi khách 300 USD”. Cô khẳng định đây là thông tin bôi nhọ và mong muốn có sự can thiệp của pháp luật.

“Vu cáo thế này thì mình giải quyết thế nào cho hợp lý vậy? Nếu dùng nick ảo đi đơm đặt khắp nơi thì an ninh mạng có xử lý họ không và có cách nào để không gian mạng được sạch sẽ hơn không?”, Anh Thư lên tiếng cùng ảnh chụp màn hình bình luận bôi nhọ.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả khuyên Anh Thư dùng biện pháp mạnh để đối phó với những hành vi tiêu cực trên mạng xã hội. Trước những bình luận bôi nhọ, xúc phạm, cần có sự can thiệp của pháp luật để ngăn chặn và xử lý theo quy định.

Anh Thư sinh năm 1982, là một trong những gương mặt nổi bật trong làng mẫu Việt. Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều bộ phim như Tuyết nhiệt đới, Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Mười...

Năm 2004, Anh Thư kết hôn với doanh nhân Thanh Long. Cả hai chia tay sau 12 năm gắn bó. Từ đó, cô làm mẹ đơn thân. Anh Thư từng chia sẻ cô sẽ công khai nếu nếu đi bước nữa. Tiêu chí chọn bạn đời của cô là người có trách nhiệm và yêu thương gia đình.