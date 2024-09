Bà Harris nhắc đến Taylor Swift 28 lần

TPO - Trong tuyên bố mới, chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris tận dụng việc ông Trump "ghét Taylor Swift", lấy lòng người hâm mộ của nữ ca sĩ bằng cách nhắc tên bài hát của Swift đến 28 lần.

TheoVariety, chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris tận dụng tuyên bố "Tôi ghét Taylor Swift" từ ông Trump. Phía bà Harris đưa ra tuyên bố dài, trong đó có 28 lần nhắc đến tên bài hát hoặc lời bài hát của nữ ca sĩ.

Bài đăng do chiến dịch tranh cử của ứng cử viên đảng Dân chủ đưa ra sáng 15/9 có tựa đề Tuần tồi tệ của ông Trump (phiên bản Taylor). Tuyên bố mở đầu bằng câu "Chúng tôi khá chắc đây là tuần lễ khiến ông ông Trump suy sụp. Ông dành cả tuần để giải quyết cảm xúc, than vãn nhiều vấn đề".

Ngay sau khi tuyên bố xuất hiện, khán giả của Swift nhận ra bà Harris nhiều lần nhắc đến tác phẩm của Taylor Swift. Số lượng lớn bài hát được chiến dịch tranh cử của phó tổng thống Mỹ nhắc đến cho thấy họ đã nghiên cứu kỹ.

Việc tung ra bài đăng đề cập đến giọng ca Cardigan sau khi ông Trump nói "Tôi ghét Taylor Swift" giúp chiến dịch tranh cử của bà Harris nhận được nhiều sự ủng hộ của Swifties (nhóm người hâm mộ của Swift).

Theo Variety, tổng số lần bà Harris nhắc đến Taylor Swift lên đến 28 lần, bao gồm các bài hát như Safe & Sound, Call It What You Want, Shake It Off, Bad Blood, Blank Space, The Last Time, The Story of Us, 1989... Trong bài đăng, bà Harris cho rằng "ông Trump quá cảm xúc để trở thành tổng thống Mỹ".

Ông Trump đưa tuyên bố "Tôi ghét Taylor Swift" sáng 15/9. Dòng chữ in hoa, thể hiện cảm xúc mạnh của ứng cử viên tổng thống Mỹ. Theo Variety, đây là lần thứ ba ông Trump công kích nữ ca sĩ chỉ trong vòng 5 ngày.

Ngày 11/9, ông Donald Trump cảnh cáo Taylor Swift phải trả giá vì kêu gọi bỏ phiếu cho bà Harris. Hai ngày sau, chiến dịch tranh cử của ông tung phiên bản hàng nhái áo thun của tour The Era Tours. Chiếc áo để tên ông thay cho Taylor Swift và trở thành hàng hóa cho chiến dịch tranh cử. Hành động này khiến fan của Taylor Swift phẫn nộ.

Hồi đầu năm, khi có kế hoạch trở lại Nhà Trắng, ông Trump chỉ trích Swift vô ơn. Cựu tổng thống cho rằng trong nhiệm kỳ 2017-2021 của mình, ông ký Đạo luật hiện đại hóa âm nhạc để hỗ trợ cho sự nghiệp của Taylor và các nghệ sĩ khác.

Với đạo luật này, Taylor sáng kiến thu âm lại 6 album phòng thu đầu tiên, lấy lại quyền sở hữu lời bài hát, giọng ca và album từ công ty cũ. Vì vậy, ông Trump bất mãn khi Taylor ủng hộ ông Biden thay vì đứng về phía ông.