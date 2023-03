Showbiz 14/3: Ác nữ đẹp nhất Hàn Quốc đến Đà Nẵng

TPO - Lee Da Hee sang Việt Nam, thông tin lễ tưởng niệm NSND Diệp Lang, chuyện Lý Hùng đóng phim cùng Quan Kế Huy... là tin tức đáng chú ý ngày 14/3.

Theo Mydaily, Lee Da Hee xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc), chuẩn bị sang Đà Nẵng (Việt Nam) để chụp bộ ảnh thời trang.

Hiện tại, fan của sao phim Đôi tai ngoại cảm chuẩn bị đón nữ diễn viên, sắp xếp công việc để gặp thần tượng dù ê-kíp không tiết lộ lịch trình của nữ diễn viên.

Tại sân bay quốc tế Incheon, Lee Da Hee thu hút sự chú ý với trang phục trẻ trung, năng động. Cô phối áo khoác cùng chân váy trên gối. Điểm ấn tượng là người đẹp sử dụng tất ren thắt nơ khi mang boots.

Ở độ tuổi 38, diễn viên phim Phẩm chất quý cô giữ được thân hình thon gọn, gương mặt trẻ trung, bất chấp ống kính của người qua đường.

Lee Da Hee sinh năm 1985. Cô có xuất phát điểm là người mẫu, được công chúng Hàn Quốc chú ý khi vào chung kết cuộc thi tìm kiếm siêu mẫu của đài SBS. Nhờ chiều cao nổi bật 1,76 m cùng gương mặt sáng, cô được chọn tham gia nhiều phim truyền hình, chuyên thể hiện những vai gai góc và được dư luận đặt cho biệt danh Ác nữ đẹp nhất Hàn Quốc.

Ở tuổi 38, cô vẫn là gương mặt đắt show quảng cáo, gần đây dẫn chương trình Địa ngục độc thân mùa 2 và gây ấn tượng với nhan sắc tươi trẻ.

Lễ tưởng niệm NSND Diệp Lang cấm YouTuber, TikToker

Sau thông báo tang lễ của NSND Diệp Lang tại Mỹ, nhiều tên tuổi khác trong nghề tổ chức lễ tưởng niệm cho nam nghệ sĩ tại TPHCM, Việt Nam.

Theo thông tin từ Đại Đức Thích Minh Phú - Trụ trì chùa Tường Nguyên, lễ tưởng niệm và cầu siêu, tri ân NSND Diệp Lang tại TPHCM diễn ra từ 9h-22h ngày 17/3 tại chùa Tường Nguyên. Đây cũng là nơi tổ chức lễ tưởng niệm NSƯT Ngọc Đáng.

Lễ tưởng niệm của NSND Diệp Lang có những quy định khá nghiêm ngặt, không nhận vòng hoa, trái cây nhang đèn và tịnh tài. "Để buổi lễ được trang nghiêm và thanh tịnh, yêu cầu không YouTuber, TikToker, livestream Facebook và quay phim", gia đình cho biết.

Yêu cầu cấm YouTuber tại lễ tưởng niệm bắt nguồn từ tình trạng nhiều người báo nháo, làm loạn tại tang lễ của NSƯT Vũ Linh. (Đọc chi tiết).

Anh Tuấn: 'Mặt tôi xấu, nhìn khó tin tưởng, sao đóng chính diện được'

Hơn 30 năm trong nghề, diễn viên Anh Tuấn chia sẻ anh hầu hết đều nhận vai phản diện. Dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp là khi mới ra trường, anh được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tin tưởng giao vai Ngôn trong phim 12A 4H. Vì chưa có kinh nghiệm, anh mang nguyên tính cách của mình vào phim. Đến nay, anh cảm thấy may mắn khi nhân vật Ngôn của mình vẫn được khán giả nhớ đến.

Nam diễn viên không dám nhận là diễn viên đóng phản diện bị ghét nhất màn ảnh vì có nhiều đồng nghiệp còn có sự thể hiện xuất sắc hơn. Anh tự tin khi nghiệp diễn của mình để lại không ít vai diễn gây ấn tượng như Những ngọn nến trong đêm, Nhà có nhiều cửa sổ, Hương vị tình thân, Đấu trí..

Đóng vai phản diện lại là nhân vật phụ, Anh Tuấn cho biết anh nghiên cứu kỹ càng trước khi nhận kịch bản, định hình nhân vật, phục trang ra sao cho phù hợp. “Mặt tôi xấu quá, người bình thường nhìn không thể tin thì sao có thể đóng thánh thiện được”, nam diễn viên hài hước chia sẻ trong chương trình Lời tự sự.

“Ngoài những người xinh đẹp đóng vai chính xuyên suốt, có những gương mặt như tôi phù trợ phim phong phú, cho vai diễn của họ hay hơn”, nam khách mời nói rõ quan điểm. (Đọc thêm).

Lý Hùng kể chuyện đóng phim cùng nam diễn viên vừa thắng Oscar 2023

Everything Everywhere All at One thu về 7 Oscar. Trong đó, Quan Kế Huy, sinh năm 1971, đã giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tài tử Việt Nam đình đám thập niên 1990 Lý Hùng hân hoan vì người cùng “gánh” vai chính với anh trong phim Hồng hải tặc đã được vinh danh ở giải thưởng điện ảnh danh giá nhất.

"Hồng hải tặc quay năm 1996, là phim nước ngoài hợp tác với Việt Nam. Tôi đóng vai chính, là cảnh sát Việt Nam. Còn Quan Kế Huy vai chính, là cảnh sát Hong Kong. Hai bên hợp tác bắt hồng hải tặc.

Quan Kế Huy ở ngoài đời thân thiện. Tướng anh nhỏ nhắn, rất nhanh nhẹn, thể hiện những pha đánh võ rất nhanh.

Tôi và Quan Kế Huy đóng đoạn cuối của Hồng Hải Tặc quay ở tỉnh Đồng Nai suốt mười mấy ngày trời, đánh ngày đánh đêm. Nhờ thế, tôi càng trọng và quý mến Quan Kế Huy. Anh chịu khó, chịu cực giỏi, quyết tâm cao độ để quay cho đạt, không dùng đóng thế, cũng không tỏ thái độ “ngôi sao”, Lý Hùng chia sẻ. (Đọc thêm).

Triệu Vy bất ngờ xuất hiện sau 19 tháng bị cấm sóng

Theo Next Apple, hơn một năm bị phong sát, Triệu Vy hiếm khi xuất hiện công khai lẫn trên mạng xã hội. Vào ngày sinh nhật lần thứ 47, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn tin tưởng, ủng hộ cô.

"Xin chào mọi người, là tôi đây. Mặc dù là sinh nhật của tôi, tôi nghĩ nó cũng giống mọi ngày bình thường. Cảm ơn các bạn nhớ đến sinh nhật tôi và không rời đi. Tôi đã nhận được lời chúc mừng của các bạn. Một ngày trôi qua đều là ngày tốt lành. Tôi hy vọng các bạn sống hạnh phúc, khỏe mạnh, yêu mọi người”, nữ diễn viên chia sẻ.

Cho đến nay vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy cơ quan quản lý dỡ bỏ lệnh cấm sóng Triệu Vy. (Đọc thêm).