Showbiz 12/6: Jennie (BlackPink) tiếp tục gây sốc

Tập 2 bộ phim The Idol có sự tham gia của Jennie (BlackPink) lên sóng ngày 12/6. Nhân vật vũ công phụ họa Dyanne do Jennie đảm nhiệm dần lộ bộ mặt thật. Dù là bạn thân của nữ chính Jocelyn (Lily-Rose Depp đóng), Dyanne thực chất đang muốn chiếm hào quang của Jocelyn.

Cô tự tin khi có ngoại hình, khả năng ca hát không kém cạnh ngôi sao Jocelyn và tranh thủ thời cơ bạn thân xao nhãng để ký kết hợp đồng với hãng đĩa mà Jocelyn đang làm việc.

Trong tập này, Dyanne đối thoại với Tedros - thủ lĩnh giáo phái kiêm chủ hộp đêm (The Weekend đóng). Qua đoạn trò chuyện có thể thấy cả hai từng có mối quan hệ tình cảm khi Dyann hỏi nam chính giữa cô và Jocelyn ai là người quan hệ giỏi hơn. Việc Dyanne nhận lời mời từ vũ công thành ca sĩ có thể giúp cô trả nợ Tedros. Mối quan hệ thực sự giữa Dyanne và Tedros vẫn còn là ẩn số.

Tập phim tiếp tục nhận được sự chú ý, đặc biệt câu thoại 18+ khiến người xem đỏ mặt của Jennie với The Weekend lại được cư dân mạng xôn xao bàn tán. Nhiều người cho rằng bỏ qua đoạn trò chuyện nhạy cảm, diễn xuất của hai ca sĩ là Jennie và The Weekend bị chê đơ cứng, thoại như đọc.

“Phim bị chê nhiều như vậy một phần do kỹ năng diễn xuất tệ hại của mấy ca sĩ lấn sân sang diễn viên đấy”, “Jennie và The Weekend chỉ nên đứng trên sân khấu, diễn còn không diễn nổi, sao lại đóng vai này”, “Lời thoại và diễn xuất là một mớ hỗn độn”, “Jennie đúng là không biết diễn”… cư dân mạng bình luận về diễn xuất của dàn diễn viên The Idol sau khi tập 2 công chiếu.

Chuyện lạ: 3.000 thí sinh thi Vietnam Idol 2023 đều chọn bài giống nhau

Sau 7 năm, Vietnam Idol chính thức trở lại. Ngày 11/6, vòng sơ tuyển đã diễn ra với hơn 3.000 thí sinh tham dự. Nhạc sĩ, ca sĩ Only C cho biết các giám khảo đã bất ngờ và phải lên tiếng nhắc nhở thí sinh khi có quá nhiều người chọn bài giống nhau, nhiều trong số đó là những dòng nhạc không phù hợp với giọng hát của họ.

Only C chia sẻ: "Không biết có ai tư vấn hay mách bảo mà hơn 90% thí sinh chọn bài giống nhau. Ba phòng giám khảo chúng tôi được nghe đi nghe lại playlist chưa đến 10 bài hát gồm: Cô đơn trên sofa, Như phút ban đầu, Nửa thập kỷ, liên khúc If – Mơ - Vết Mưa, Mơ hồ, Có không giữ mất đừng tìm. Bên cạnh đó, vài người chọn hát nhạc nước ngoài, chọn thể loại Opera, điều này khiến ban giám khảo bối rối.

Nghệ sĩ Lê Tuấn Anh rời sân khấu kịch

Diễn viên Lê Tuấn Anh bất ngờ thông báo “rửa tay gác kiếm”, rời sân khấu kịch khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bất ngờ.

Liên hệ với nghệ sĩ Tuấn Anh, anh xác nhận tin rời sân khấu kịch với Tiền Phong.

Anh tâm sự: "Đã bên kia sườn dốc cuộc đời, phải từ bỏ niềm đam mê, những đêm được cháy với khán giả yêu thương cùng anh chị em đồng nghiệp dưới ánh đèn sân khấu, với những bó hoa tươi thắm khi cánh màn nhung dần khép lại... quả thật là không dễ dàng gì! Nhưng chắc bởi chữ 'duyên' nên đành bằng lòng với những gì mình đang có và buông bỏ những gì không thuộc về mình".

Hiện tượng chưa từng có ở phim Việt

Mùa hè luôn là thời điểm để các nhà làm phim Hollywood hốt bạc. Năm nay, hàng loạt bom tấn cùng xếp lịch phát hành vào dịp này như Fast & Furious 10, Transformers: Quái thú trỗi dậy, Vệ binh dải Ngân Hà 3, Flash, Nàng tiên cá…

Thế nhưng, tại rạp Việt lại chứng kiến sự “mất tích” kỳ lạ của các dự án nội địa. Không có phim Việt nào lên lịch phát hành trong suốt mùa hè, nhường đất cho các dự án ngoại cạnh tranh với nhau.

Trong vòng 3 thập kỷ qua, đây là hiện tượng chưa từng có với điện ảnh Việt, nếu không tính giai đoạn Covid-19.

Ca sĩ Đông Dương từ chối làm chứng vụ gia đình nghệ sĩ Vũ Linh kiện tranh chấp tài sản

Ca sĩ, diễn viên Đông Dương đăng lên trang cá nhân clip gửi lời xin lỗi đến khán giả, đồng nghiệp và những người liên quan đến vụ kiện tụng tranh chấp tài sản sau khi NSƯT Vũ Linh qua đời.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip trong bữa tiệc tại nhà nghệ sĩ Vũ Linh, trong đó có đoạn cố nghệ sĩ nói căn nhà thuộc số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, TPHCM thuộc về Lê Thị Hồng Phượng (nghệ sĩ Hồng Phượng).

Sau đó, Đông Dương trả lời: "Cậu (tức nghệ sĩ Vũ Linh) nói sao con cháu nghe vậy, con làm chứng để lâu lâu con ghé ngủ ké".