Nam diễn viên ngất xỉu sau cảnh quay bị siết cổ

TPO - Trong quá trình quay phim tâm lý tội phạm "Missing you", Kim Sung Oh xác nhận từng không làm chủ được tình hình, và ngất xỉu sau cảnh vật lộn với nữ diễn viên Shim Eun Kyung. Thời điểm đó, anh đã giảm 16 kg để hóa thân thành tội phạm giết người hàng loạt.

Nhiều bộ phim hành động của Hàn Quốc có những cảnh quay chân thực khiến khán giả đứng ngồi không yên. Nam diễn viên Kim Sung Oh từng rơi vào trường hợp không kiểm soát được tình hình dẫn đến tai nạn hy hữu.

Năm 2016, tài tử đóng tội phạm giết người hàng loạt trong phim ly kỳ Missing you. Nam diễn viên gây chú ý khi giảm 16 kg trong một tháng. Cũng vì việc giảm cân này đã mang đến trải nghiệm khiến Kim Sung Oh không ngờ tới.

Mới đây, xuất hiện trên chương trình MGMT quảng bá cho K-Drama sắp tới mang tên Lies hidden in my garden, MC Jae Jae đề cập đến tin đồn Kim Sung Oh bị ngất trong cảnh quay với Shim Eun Kyung trong phim Missing you.

Nam diễn viên xác nhận câu chuyện có thật. Anh cho biết trước khi quay cảnh này đã dặn dò Shim Eun Kyung dùng hết sức siết cổ anh vì cô nhỏ hơn anh nhiều tuổi và trông không có nhiều sức lực. Và chính lời dặn dò đã tạo ra vấn đề lớn.

“’Ngay cả khi em dùng hết lực, anh sẽ không sao đâu. Em không thể so sánh với sức mạnh của anh đâu. Tất cả những gì anh phải làm là chặn lực từ em, vì vậy hãy làm hết sức có thể! Đừng lo lắng quá!' Tôi đã với Shim Eun Kyung như vậy” - Kim Sung Oh kể.

Tuy nhiên, thời điểm này sức khỏe của Kim Sung Oh không như xưa bởi anh vừa trải qua quá trình giảm cân nghiêm ngặt. Khi bấm máy, Shim Eun Kyung dùng lực vừa đủ để siết cổ, Kim Sung Oh nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn và bất ngờ ngất xỉu.

Chia sẻ của tài tử khiến các khách mời bật cười. Kim Tae Hee chỉ ra mức độ nghiêm trọng: “Thực sự anh ấy đã suýt chết ”.

Diễn viên Kim Sung Oh chia sẻ anh giảm cân vào vai kẻ giết người hàng loạt để bộc lộ được nét gớm ghiếc, đáng sợ của nhân vật này chứ không phải muốn bản thân đẹp lên. Anh kể bản thân không cảm thấy có chút sức lực nào trong thân hình đó.

Tài tử đã có 4 tuần nỗ lực giảm từ 72 kg xuống còn 56 kg. Khi lên hình, Kim Sung Oh để lại ấn tượng với thân hình gầy guộc, má hóp, cơ thể săn chắc. Diễn xuất trong phim tâm lý tội phạm của anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, giới chuyên môn. Sự hóa thân xuất thần trong Missing you, Kim Sung Oh được đồng nghiệp - nam diễn viên Yoon Je Moon – nhận xét: "Tôi có cảm tưởng như mình đang nhìn thấy Christian Bale của Hollywood vậy".

Ngoài Missing you, tài từ 44 tuổi từng đóng nhiều vai phản diện trong Bán đảo, Người vô danh tính, Găng tơ tái xuất… Anh chia sẻ nhiều khán giả lầm tưởng tính cách của anh như trên phim, diễn viên từng giật mình khi fan nhí gập người 90 độ chào hỏi chỉ để xin chữ ký anh.

Hà Trang