Chuyện lạ: 3.000 thí sinh thi Vietnam Idol 2023 đều chọn bài giống nhau

TPO - Nhà sản xuất Only C cho biết hơn 90% thí sinh đến sơ tuyển "Vietnam Idol" 2023 chọn bài hát giống nhau. Nhiều người không có cá tính âm nhạc, cố chọn bài hát không phù hợp để khoe giọng.

Sau 7 năm, Vietnam Idol chính thức trở lại. Ngày 11/6, vòng sơ tuyển đã diễn ra với hơn 3.000 thí sinh tham dự. Nhạc sĩ, ca sĩ Only C cho biết các giám khảo đã bất ngờ và phải lên tiếng nhắc nhở thí sinh khi có quá nhiều người chọn bài giống nhau, nhiều trong số đó là những dòng nhạc không phù hợp với giọng hát của họ.

Only C chia sẻ: “Không biết có ai tư vấn hay mách bảo mà hơn 90% thí sinh chọn bài giống nhau. Ba phòng giám khảo chúng tôi được nghe đi nghe lại playlist chưa đến 10 bài hát gồm: Cô đơn trên sofa, Như phút ban đầu, Nửa thập kỷ, liên khúc If – Mơ - Vết Mưa, Mơ hồ, Có không giữ mất đừng tìm. Bên cạnh đó, vài người chọn hát nhạc nước ngoài, chọn thể loại Opera, điều này khiến ban giám khảo bối rối.

Một số thí sinh có màn trình diễn khá tốt những ca khúc kể trên, nhưng khi được yêu cầu thể hiện ca khúc khác đều nhận được câu trả lời “chưa chuẩn bị kịp” hoặc chọn bài của giám khảo trình diễn.

“Rõ ràng đó không phải tư duy âm nhạc của các bạn. Không thể có tư duy 3.000 người như 1 được” – anh nói. Theo Only C thí sinh nên chọn bài hát yêu thích, thể hiện được tư duy, cá tính âm nhạc chứ không phải cố khoe giọng bằng những ca khúc không phù hợp.

Giọng ca Quan trọng là thần thái tiết lộ đã nhắc nhở thí sinh 3, 4 lần trước khi vào thi nhưng tình trạng vẫn diễn ra, vẫn là danh sách những bài hát trên. “Nhìn các bạn đi từ sáng sớm 7h đến 22h đêm xếp hàng, thương vô cùng, không nỡ nói bất cứ lời nào tổn thương các bạn, hôm nay mới chia sẻ vài dòng” – Only C cho hay.

Vietnam Idol là sân chơi âm nhạc phát hiện, tạo nên tên tuổi của nhiều ngôi sao đình đám Vpop như đến Phương Vy, Quốc Thiên, Uyên Linh, Trung Quân, Văn Mai Hương… Từ năm 2017, chương trình phải dừng lại bởi sự bão hòa của truyền hình thực tế. Trở lại với diện mạo mới, Vietnam Idol 2023 sẽ bám sát format American Idol 2023 của Mỹ.

Tại vòng sơ tuyển, những gương mặt tham gia đánh giá, tuyển chọn gồm ca sĩ Phương Vy Idol (Quán quân đầu tiên của Vietnam Idol), ca sĩ Giang Hồng Ngọc (Quán quân Nhân tố bí ẩn 2014), Only C, Châu Đăng Khoa, Đỗ Hiếu, DTAP, NSX - Nhà báo Phan Anh.