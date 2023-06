Showbiz 11/6: Doãn Quốc Đam đóng 'Cuộc đời vẫn đẹp sao', Tuấn Hưng nhập viện

TPO - Nam diễn viên ngất xỉu sau cảnh quay bị siết cổ, người hùng cơ bắp Ma Dong Seok khiến khán giả nghẹt thở... là những tin tức đáng chú ý ngày 11/6.

Diễn viên Doãn Quốc Đam chia sẻ những hình ảnh liên quan đến hậu trường bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao. Anh xuất hiện trong chặng cuối của phim và tiết lộ là thành viên xóm chợ gầm cầu.

Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng kéo dài đến 45 tập và vẫn có nhiều tình tiết căng thẳng. Vai diễn nhỏ của Doãn Quốc Đam hứa hẹn có thêm màu sắc thú vị cho phim.

Cách đó ít ngày, nam diễn viên đăng tải hình ảnh trong dự án phim mới Ngao hoa lục sắc đang bấm máy của đạo diễn Bùi Quốc Việt. Vai diễn của anh chưa được hé lộ. "Đã là công nhân tăng ca thì phải chinh chiến mọi mặt trận, vai gì mình cũng làm" - Doãn Quốc Đam dí dỏm nói.

Hiện Doãn Quốc Đam vẫn trong quá trình ghi hình bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình, dự kiến kéo dài 50 tập.

Những năm vừa qua, diễn viên xuất hiện liên tục trong các bộ phim truyền hình từ Hồ sơ cá sấu, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân, Phố trong làng và Thương ngày nắng về năm 2021. Năm ngoái, anh góp mặt trong Hành trình công lý, Đấu trí, Ga-ra hạnh phúc (vai quần chúng).

Tuấn Hưng nhập viện truyền nước

Ngày 10/6, ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ trên trang cá nhân ảnh nằm trong bệnh viện. Anh cho biết bản thân kiệt sức do chưa quen với việc ăn chay và phải truyền nước.

"Con voi cả đời ăn cỏ và các loại cây thế mà nó vẫn khỏe bình thường. Mình phát nguyện xin sức khoẻ cho các con, ăn chay có 18 hôm mà đã hết hơi. Truyền nước vào mới thấy ổn ổn. Không hiểu những người ăn chay trường thì sao nhỉ?", nam ca sĩ cho hay.

Ca sĩ nói cơ thể anh đang dần phục hồi, cơ thể thiếu ngủ nên cảm thấy mệt mỏi. Kèm theo đó, anh có những triệu chứng như viêm họng, ho nhiều và cảm thấy cần bổ sung thêm vitamin thêm cho cơ thể.

Tuấn Hưng chia sẻ: “Ăn chay hay không là do bản thân mình cảm thấy muốn hay không. Mỗi người sẽ có cách nhận thức phù hợp với cơ thể và tâm thức của bản thân mình, tùy theo thời điểm. Miễn sao chỉ số hạnh phúc tốt nhất”.

Nam diễn viên ngất xỉu sau cảnh quay bị siết cổ

Năm 2016, tài tử đóng tội phạm giết người hàng loạt trong phim ly kỳ Missing you. Nam diễn viên gây chú ý khi giảm 16 kg trong một tháng. Cũng vì việc giảm cân này đã mang đến trải nghiệm khiến Kim Sung Oh không ngờ tới.

Mới đây, xuất hiện trên chương trình MGMT quảng bá cho K-Drama sắp tới mang tên Lies hidden in my garden, MC Jae Jae đề cập đến tin đồn Kim Sung Oh bị ngất trong cảnh quay với Shim Eun Kyung trong phim Missing you. (Đọc chi tiết)

Người hùng cơ bắp Ma Dong Seok khiến khán giả nghẹt thở

Năm 2022, The Roundup từng vượt mặt 2 bom tấn Hollywood Top Gun: Maverick lẫn Avatar: The Way of Water để trở thành phim ăn khách nhất phòng vé tại Hàn Quốc, với doanh thu nội địa hơn 100 triệu USD, cao gấp đôi phần tiền nhiệm The Outlaws (2017).

Dù kịch bản chưa đột phá, phim vẫn được đánh giá tốt nhờ diễn xuất của tài tử Ma Dong Seok. Thành công đó khiến các nhà sản xuất tiếp tục đổ tiền làm phần 3 mang tên The Roundup: No Way Out (Tựa Việt: Vây hãm: Không lối thoát).

Không những thế, ê-kíp Hàn còn tham vọng tạo nên series hành động, tội phạm Crime City, cạnh tranh với loạt phim Hollywood như John Wick hay The Equalizer. (Đọc chi tiết)

Ngọc nữ Nhật Bản bị hủy phim, nhãn hàng gạch tên sau vụ ngoại tình

Theo Nikkan Sport, Ryoko Hirosue phải hủy lịch quay bộ phim mới dự kiến diễn ra giữa tháng 6. Ban đầu, nhà sản xuất lên kế hoạch ghi hình tác phẩm tại quê nhà của Hirosue là tỉnh Kochi.

"Tôi chưa nghe chi tiết thông tin nhưng được báo là lịch quay bị hoãn. Tôi chưa nghe phía đoàn làm phim giải thích điều này", lãnh đạo tại nơi quay phim nói với Nikkan Sport.

Nguồn tin khác lại cho biết lịch quay phim bị dời, chưa quyết định ngày chính xác.

Ryoko Hirosue bị hủy quay giữa lúc đối mặt làn sóng tẩy chay của loạt nhãn hàng. Yahoo đưa tin nhiều thương hiệu ẩn hoàn toàn bài viết, hình ảnh và video về nữ diễn viên khi cô bị tung bằng chứng ngoại tình với đầu bếp có vợ.

Ca sĩ Đông Hùng kể chuyện thoát nợ nần

Giọng nam thực lực Đông Hùng vừa công bố dự án "30?" kỷ niệm 10 năm ca hát. Mở đầu bằng MV "Gánh đời" - một ca khúc anh được nhạc sĩ Đức Trí tặng 8 năm trước, đúng vào thời kỳ ca sĩ chạm đáy vì những món nợ của người thân. Giờ đây Đông Hùng tâm sự chỉ còn phải lo cho “nóc nhà” là bà xã cùng “ống khói” là con gái mà thôi. (Đọc chi tiết)