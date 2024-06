TP - Thời điểm vàng “nhảy dựng” lên trên 92 triệu đồng mỗi lượng, nhóm bạn nhắn tin cho tôi : “Có tiền đầu tư vào vàng đi. Dự báo vàng sẽ vượt mốc 100 triệu đồng”. Không có “máu liều”, tôi đành ngồi xem giá vàng nhảy múa!

Hiện giá vàng đang hạ nhiệt khi còn chưa tới 77 triệu đồng/ lượng, nhóm bạn tôi mặt như cái bánh bao chiều, đứa ủ rũ, đứa khóc mếu vì lỡ “đập” hết tiền tích cóp vào vàng. Có người bán cả chung cư, có người rút sổ tiết kiệm từ ngân hàng để đầu tư, chạy theo “cơn say của vàng”. Tôi tự hỏi, liệu vàng đang là nơi “trú ẩn” an toàn trong thời điểm này chăng?. Cũng đúng, bởi mua vàng đầu cơ để kiếm lời cũng tốt vì thực tế với phần đông vàng là kênh “trú ẩn” an toàn, ít rủi ro. Quan trọng hơn, việc tích trữ vàng trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình địa chính trị biến động và kinh tế thế giới đứng trước thách thức cũng là việc khôn ngoan. Nói đúng hơn, khi các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản, tiết kiệm ngân hàng… không còn hấp dẫn, việc đổ tiền vào vàng của người dân với hy vọng sẽ có lãi là điều dễ hiểu.

Kể từ đầu tháng 6, khi 4 ngân hàng thương mại gồm Vietcombank, Agribank, BIDV và Vietinbank lần đầu tiên được bán vàng miếng SJC cho khách hàng cá nhân cũng là lúc giá vàng bắt đầu bình ổn, giá ngày sau xuống thấp hơn ngày trước, từ hơn 92 triệu đồng mỗi lượng nay chỉ còn chưa tới 77 triệu. Nhiều người mua vàng lỗ cả 15 triệu đồng/ lượng. Chưa dừng lại, mới đây Ngân hàng Nhà nước còn cảnh báo giá vàng sẽ còn giảm. Đây là xu hướng khi các ngân hàng được phép bán vàng với nỗ lực đưa giá vàng trong nước tiệm cận với giá vàng thế giới.

Thế nhưng, khi đã “say vàng” việc cảnh báo cũng không khiến người đầu cơ chùn bước. Tại các điểm bán vàng miếng SJC trong mấy hôm nay, dòng người đi mua vàng vẫn xếp hàng dài. Người mua ít nhất 1 lượng nhưng hầu hết khách mua từ 5-10 lượng. Nhìn vào lượng vàng mua tích trữ trong dân mới thấy, tiền trong dân rất nhiều, người giàu không thiếu!.

Điều đáng nói, là vàng trong nước đang giảm và tiến đến tiệm cận giá vàng thế giới, cộng thêm khuyến cáo Ngân hàng Nhà nước sẽ không thiếu vàng… nhưng người dân vẫn đi mua với niềm tin giá vàng sẽ “nhảy dựng” trở lại như những ngày của tháng 5, mỗi ngày vàng điều chỉnh lên 2-3 lần giá.

Nhiều người đi mua vàng nói họ đã 50 tuổi nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh rồng rắn xếp hàng đợi mua vàng như bây giờ. Thậm chí, xuất hiện tình trạng có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng để đẩy giá, hưởng chênh lệch. Chuyện chỉ có ở nước ta.

Chặn việc xếp hàng mua vàng, để người dân hết “say” vàng, tôi nghĩ phải khơi thông những kênh đầu tư có hiệu quả khác, như quỹ đầu tư, chứng khoán, bất động sản… đủ hấp dẫn để tiền không đổ vào vàng, không “trú ẩn” trong dân.