Sau phản ánh, CSGT TPHCM ra quân hút đinh nhọn trên quốc lộ 1

TPO - Trước thực trạng “đinh tặc” trên quốc lộ 1, đoạn thuộc quận Bình Tân, TPHCM (Báo Tiền Phong phản ánh), lực lượng chức năng đã tiến hành hút đinh để đảm bảo an toàn cho người đi đường, khi kỳ nghỉ lễ dài ngày cận kề.

Sáng 25/4, Đội CSGT An Lạc (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng IDICO kéo xe hút đinh nhọn trên quốc lộ 1, đoạn từ hầm chui Tân Tạo đến đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân.

Đây là đoạn đường mà Báo Tiền Phong từng phản ánh về tình trạng rải đinh nhọn liên tục ở làn xe hai bánh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng kéo xe hút đinh trên làn xe máy ở hai chiều lưu thông của đoạn đường này để thu gom đinh nhọn; đồng thời nhắc nhở, vận động chủ các tiệm sửa xe dọc quốc lộ cam kết không được rải đinh, vật sắc nhọn.

Khoảng 30 phút kéo xe với quãng đường hơn 3km, lực lượng chức năng gom được hàng chục mảnh đinh nhọn hình thoi.

“Số lượng đinh nhọn trên quốc lộ 1 vẫn còn nhưng đã giảm đáng kể so với trước. Nạn rải đinh thường xuất hiện vào các dịp lễ vì lúc đó người tham gia giao thông đông”, một thành viên tham gia hút đinh cho hay.

Ghi nhận, tình trạng rải đinh trên quốc lộ 1, đoạn từ vòng xoay An Lạc đến cầu An Lập (quận Bình Tân) cũng giảm rõ rệt sau khi chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, nhắc nhở các tiệm sửa xe dọc hai bên đường không được rải đinh.

Theo ông Lê Văn Hùng (54 tuổi, người dân địa phương), ông thường chứng kiến cảnh người dân đi xe máy dắt bộ do cán phải đinh nhọn và tình trạng này hay xuất hiện vào các dịp lễ lớn.

"Cơ quan chức năng kéo xe hút đinh như thế này thì quá tốt và an toàn cho người đi đường. Tôi mong việc này được làm thường xuyên hơn và lâu dài nên xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình rải đinh nhọn trên quốc lộ", ông Hùng cho hay.

Một cán bộ CSGT cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tuần tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng rải đinh trên quốc lộ 1.