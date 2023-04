Ớn lạnh với hàng trăm mảnh đinh nhọn rải trên quốc lộ ở TPHCM

TPO - Sau 5 ngày báo Tiền Phong phản ánh, tình trạng rải đinh nhọn trên quốc lộ 1 (quận Bình Tân, TPHCM) không được khắc phục mà tái diễn một cách tinh vi hơn, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 11/4, cũng trên quốc lộ 1 đoạn từ cầu An Lập đến giao lộ Hồ Học Lãm (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) có hàng trăm mảnh đinh nhọn hình thoi, cả mới lẫn cũ được rải ở làn xe máy.

Quan sát bằng mắt thường, người dân không khó để nhìn thấy mảnh đinh nhọn nằm khắp mặt đường và khu vực dốc cầu An Lập được rải đinh nhiều nhất.

“Tình trạng này xuất hiện cách đây vài hôm và đến nay thì tiếp tục xảy ra. Tôi sợ người đi xe máy cán trúng đinh nên đi bộ lượm được vài chục mảnh. Sáng sớm là khu vực này bị rải đinh rồi”, một người dân bức xúc.

Theo người này, có nhiều xe máy không may cán trúng đinh dẫn đến thủng bánh và loạng choạng tay lái. Các trường hợp cán đinh phải dắt bộ vào vá tại một số tiệm sửa xe ở khu vực giao lộ quốc lộ 1 - Hồ Học Lãm, có người phải thay ruột mới vì ruột cũ bị đinh nhọn phá nát.

Sau khi nhận tin báo, sáng cùng ngày, nhân viên của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng IDICO (đơn vị quản lý tuyến đường) kéo xe tự chế đi thu gom.

Khoảng 20 phút kéo xe ở đoạn đường khoảng 300m, các nhân viên này hút gần 500 mảnh đinh nhọn.

“Cách đây 5 ngày, tôi kéo xe đi hút được hơn 400 mảnh đinh nhọn ở đoạn đường này. Thu gom xong thì bánh xe bị cán trúng đinh nhọn và phải thay ruột hết hơn 100 nghìn”, một nhân viên cho hay.

Ghi nhận, ở khu vực cầu An Lập ngay gần trụ sở Công an quận Bình Tân nhưng “đinh tặc” vẫn lộng hành, tồn tại nhiều năm qua gây nguy hiểm, bức xúc cho người dân, gây mất an ninh trật tự xã hội.