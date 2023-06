Sau gần 1 giờ, tìm thấy người phụ nữ nhảy xuống sông Lam đang chới với

TPO - Một người phụ nữ đang đi bộ trên cầu Bến Thuỷ 1 (hướng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh) thì bất ngờ nhảy xuống sông Lam. Rất may lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt ứng cứu.

Chiều 27/6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào lúc 13h cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo có 1 người phụ nữ đi bộ trên cầu Bến Thuỷ 1 (hướng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh) thì bất ngờ nhảy từ trên cầu xuống sông Lam.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông huy động phương tiện, lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác minh thông tin và tiến hành triển khai tìm kiếm.

Gần một tiếng sau, lực lượng cứu nạn tìm thấy người phụ nữ đang trôi nổi, chới với trên mặt nước (xuôi về phía hạ lưu) đã nhanh chóng tiếp cận, đưa người phụ nữ vào bờ.

Người phụ nữ được cứu sống trên 30 tuổi, thường trú tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, vào khoảng 21h đêm 26/6, lực lượng cứu nạn cứu hộ cùng đã cứu sống thành công nam thanh niên 23 tuổi nhảy cầu Bến Thủy 1.