Sau 4 năm bị buộc tháo dỡ, nhà nuôi chim yến trái quy hoạch tại Long An vẫn nguyên vẹn

TPO - Thanh tra Sở xây dựng Long An cho biết, Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười không tự tháo dỡ hai công trình nhà nuôi yến với tổng diện tích trên 2.160m2 trái quy hoạch, sẽ tham mưu UBND tỉnh ra quyết định cưỡng chế.

Ngày 15/4, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Long An cho biết, ngày 30/12/2020 UBND tỉnh Long An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười (trụ sở ấp 3, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An), với số tiền 110 triệu đồng, đồng thời buộc tháo dỡ hai công trình xây dựng không đúng quy hoạch. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại hai công trình này vẫn còn tồn tại.

Theo ghi nhận của phóng viên, hai công trình hiện vẫn chưa có dấu hiệu tháo dỡ. Trong đó, một công trình xây dựng hoàn chỉnh đang nuôi chim yến, một đang xây dựng dở dang.

Ông Hùng cho biết sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Long An kiểm tra, xử lý đối với Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười.

Thanh tra Sở xây dựng cũng khẳng định, căn cứ quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh, Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười không tiến hành tháo dỡ, Sở tham mưu UBND tỉnh ra quyết định cưỡng chế.

Trước đó, Thanh tra Sở xây dựng đã kiểm tra phát hiện Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An xây dựng hai công trình nhà nuôi yến với tổng diện tích trên 2.160m2, không đúng với quy hoạch nên lập biên bản vi phạm.

Theo kết luận Thanh tra, vị trí của hai căn nhà này, được UBND tỉnh Long An phê duyệt quy hoạch Khu Văn hóa đa năng ngoài công lập Làng nổi Tân Lập - Mộc Hóa thuộc ấp 3, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa.

Theo Sở Kế hoạch đầu tư, năm 2016, khu du lịch Làng nổi Tân Lập được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An ký hợp đồng cho Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười thuê, thời hạn 50 năm với tổng giá trị trên 15 tỷ đồng.

Phương thức thanh toán, sau ba năm ký hợp đồng Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười phải nộp tiền thuê mỗi năm trên 1 tỷ đồng.

Đại diện KDL Làng Nổi Tân Lập cho rằng, nhà yến này trước đây do một cá nhân xây để thử loại vật liệu xây dựng mới (tường, sàn cách âm không nung) kết hợp với nuôi thử chim yến. Sau đó, do không dẫn dụ được chim yến về nên bàn giao lại cho khu du lịch quản lý. Hiện nay công ty đang có kế hoạch điều chỉnh quy hoạch theo hướng chuyển đổi công năng 2 khu nhà yến sang làm dịch vụ lưu trú.

Ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An cho rằng, do chủ đầu tư có văn bản xin giữ lại để chuyển công năng sang làm nơi trưng bày hàng hóa, quà lưu niệm…cho khách đến tham quan, du lịch.

“Phá bỏ thì lãng phí”, ông Thanh nói và cho biết, Sở đang phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh quyết định.